Raffaele Renda eliminato ad Amici 2021?/ Zerbi schiera Leonardo e…

Raffaele Renda “anello debole” ad Amici 2021 secondo Rudy Zerbi

Raffaele Renda è uno dei ragazzi a rischio eliminazione in questa prima puntata di Amici 2021. Il serale prende il via oggi ma Maria de Filippi ha già annunciato che ci sarnano due o tre eliminazioni e quindi chi è arrivato all’ultima fase un po’ in bilico, questa sera rischia grosso e sicuramente Raffaele è tra questi. Il cantante fa parte della squadra di Arisa che lo ha difeso a spada tratta dagli attacchi di Rudy Zerbi e che continuerà a farlo anche al serale anche se, di comune accordo con Lorella Cuccarini, sembra che le due siano legate ad altri obiettivi ovvero fare un grande spettacolo per il pubblico a casa assetato di intrattenimento specie ora che molte Regioni sono ripiombate in lockdown. Non è la prima volta che i due professori litigano per lui e proprio negli scorsi pomeridiani Zerbi ha accusato Raffaele di essere antico, di voler fare il figo e il moderno ma in realtà non lo è nemmeno nel modo di cantare i suoi brani, alcuni definiti poi anche non bellissimi. Arisa non lo trova così ma lo trova elegante e intenso tirando fuori addirittura il paragone con Tiziano Ferro in alcuni frangenti, ma sarà davvero lui a spuntarla alla fine?

Raffaele Renda al ballottaggio contro Esa ad Amici 2021, sarà eliminato?

Lo scopriremo nella prima puntata di oggi di Amici 2021 anche se Raffaele Renda, parlando con i suoi compagni in casa, sa bene che uno dei primi nomi fatti per l’eliminazione sarà proprio il suo e Zerbi lo ha già detto chiaramente anche durante l’incontro con la sua squadra: gli anelli deboli da battere al momento sono Raffaele e Martina per il ballo. E così sarà. Le anticipazioni del primo serale rivelano infatti che Rudy Zerbi schiererà Leonardo Lamacchia contro Raffaele nella seconda manche dello scontro di questa sera e che, dopo aver perso, finirà al ballottaggio contro Esa. Sembra che il nome dell’eliminato sarà annunciato in casetta e non in studio ma non si capisce bene se andrà in onda già nel pomeridiano di Canale5 lunedì oppure no.

