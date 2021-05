Raffaele Renda: “Sogno Sanremo”/ “Zerbi importante per me ad Amici. Martina…”

Raffaele Renda, ex cantante della scuola di Amici (squadra Arisa-Cuccarini), è intervenuto in qualità di ospite negli studi televisivi di “Verissimo” nel pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio 2021. Ai microfoni di Silvia Toffanin, il giovane artista ha parlato innanzitutto del suo stato d’animo dopo l’eliminazione dal talent show di Canale 5: “Sto benone, sono tornato dai miei genitori e mi sono ripreso. Appena ho chiamato mia madre, lei ha pianto come una pazza, è stato veramente bello fare rientro a casa. Speravo di arrivare in semifinale, ma già raggiungere la sesta puntata è stato un successo”.

Raffaele o Deddy, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Fuori l'allievo di Arisa!

Una carriera, quella di Raffaele, iniziata ben prima del suo ingresso ad Amici: “Ma dopo Sanremo Young a diciassette anni non capivo bene se la musica fosse la mia strada – ha rivelato –. A un certo punto, non so come sia successo, è come se la stessa musica mi avesse richiamato a sé, dicendomi: ‘No, devi continuare’. E sono arrivato fin qui. Ad Amici è stato un bel viaggio, che mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto capire che la musica è il mio futuro. Nonostante gli scontri con Rudy Zerbi, sono sempre andato dritto come un treno. Il sorriso è la mia arma, quello che lui diceva non mi toccava. Io ora sogno di vivere di questo, di musica, e di andare a Sanremo”.

Raffaele Renda, Amici 2021/ Si salva ancora contro Rudy Zerbi e i fan gongolano!

RAFFAELE RENDA: “ZERBI È STATO IMPORTANTE PER ME”

Di fronte alle telecamere di Verissimo, Raffaele Renda ha approfondito il suo rapporto conflittuale con Zerbi? “Non lo odio – ha affermato –. Se non ci fosse stato lui, non mi sarei messo così tanto in gioco, probabilmente. Questo antagonismo è stato importante”. All’interno della scuola di Amici Raffaele ha rivelato di avere legato molto con tutti e che sogna di rivedere Kika, Enula, Ibla, Esa, Riccardo e Martina. Martina Miliddi che per lui è stata davvero speciale: “Quest’ultima per me c’è stata sempre, ogni volta che stavo male e mi chiudevo, lei cercava di capire cosa avessi”. A un certo punto, però, la ballerina si era infatuata di Raffaele: “Io non sono tanto abituato a queste cose e gestire quella situazione in tv, con Luca che viveva in quella casa, è stato difficile – ha asserito –. Non so nemmeno io come sia andata a finire con lei”. Ma se non ci fosse stato Aka7even ad Amici, Martina avrebbe avuto speranze con Raffaele? “Non lo so, mah… Forse. Dopo l’uscita da Amici Raffaele e Martina ci siamo sentiti, lei sta bene…”.

LEGGI ANCHE:

RAFFAELE RENDA SALVO, AMICI 2021/ Batte Esa e rimane in gara: "È una vittoria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA