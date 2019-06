Raffaele Sollecito/ “Con Amanda Knox non era amore, nessuna fiducia nella giustizia”

La vita di Raffaele Sollecito dopo l’assoluzione definitiva per l’omicidio di Perugia nel quale rimase uccisa la giovane studentessa inglese, Meredith Kercher, non è più la stessa. E’ stato lui a dichiararlo di recente nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Italia Anni ’60 ai quali ha spiegato: “La mia vita è stata sempre marchiata da questa vicenda”. Il suo nome torna oggi nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per via di un atteso ritorno nel nostro Paese, destinato a fare molto discutere. Stiamo parlando di Amanda Knox, all’epoca dei fatti fidanzata di Sollecito e anche lei vittima di un errore giudiziario che la portò ad affrontare condanne, assoluzioni e processi prima di giungere alla tanto agognata assoluzione. E proprio con Amanda, Raffaele continua a condividere i pregiudizi di chi, ancora oggi, punta il dito contro di loro tacciandoli come assassini. Il ritorno in Italia di Amanda, però, non ha nulla a che fare con il passato sentimentale e giudiziario che ha unito i due giovani nei drammatici fatti accaduti il primo novembre 2007 e poi negli anni immediatamente successivi. La Knox, infatti, sarà l’ospite più attesa (e probabilmente la più contestata dal pubblico italiano) del primo Festival della giustizia penale in programma a Modena da oggi, giovedì 13 giugno e fino a sabato 15, giorno in cui prenderà la parola. Incontro riservato però solo a lei e che non prevede affatto la presenza di Raffaele Sollecito.

RAFFAELE SOLLECITO: IL SUO REALE RAPPORTO CON AMANDA KNOX

Dopo la sua assoluzione per non aver commesso il fatto, Raffaele Sollecito ha fatto fatica a reintegrarsi nella società. Oggi è sicuramente più consapevole rispetto al passato, al punto da commentare: “Ormai anche per una questione di autoconservazione non mi curo più dello sguardo della gente, a meno che non abbiano la volontà di parlarmi direttamente, cosa che ovviamente non mi dispiace”. Lui, tuttavia, a distanza di anni ancora oggi continua a constatare gli effetti negativi della vicenda che lo vide coinvolto: “ho avuto anche proposte di lavoro molto interessanti anche dall’estero che poi sono sfumate con lettere scritte e protocollate, in cui mi è stato detto che non potevano assumere una persona come me per non avere pubblicità negativa”, ha raccontato. Si è poi dedicato al ricordo di Amanda Knox, ammettendo di non sentirla da tempo ed ha spiegato anche che tipo di rapporto c’era tra i due: “Noi innamorati? No, siamo stati insieme per una settimana e poi sono passati dodici anni, ci siamo conosciuti così poco”, ha raccontato il pugliese. Oggi sente di avere ormai perso la sua fiducia nei confronti della giustizia – non solo italiana – proprio per via della sua esperienza diretta. Nessuno gli ha chiesto scusa né ha mai ottenuto dei risarcimenti. “Stiamo ancora pagando le conseguenze”, ha commentato.

