Raffaele Sollecito si è sfogato pubblicando un video su TikTok, attraverso cui racconta la sua “vita da assassino” anche se completamente innocente

Raffaele Sollecito è tornato allo scoperto e lo ha fatto nelle scorse ore attraverso un video pubblicato su TikTok. Accusato dell’omicidio di Meredith Kercher nel 2007 a Perugia, quindi arrestato, poi processato e prosciolto come innocente, Raffaele Sollecito ha voluto sottolineare come, da quei drammatici fatti di diciotto anni fa, non sia più riuscito a ripulire la sua immagine, che resterà in qualche modo sempre quella dell’assassino, nonostante sia stato scagionato. A riguardo, Sollecito racconta che anche “se sei innocente”, ci sono storie che “non finiscono”.

Non è ben chiaro il perché di questo sfogo, ma non si esclude che la recente indagine su Garlasco, che ha rimesso in discussione l’intero castello accusatorio nei confronti di Alberto Stasi, possa aver mosso la sua coscienza, spingendolo quindi a uscire allo scoperto. “Il mondo in cui viviamo può tranquillamente rovinare la vita a un innocente”, aggiungendo che è lo stesso mondo in cui si censurano facilmente battute contro le minoranze, prendendosela quindi con il politically correct, che negli ultimi anni ha pervaso la comunicazione, soprattutto sui social, e che, stando a Sollecito, “difende tutti” ma non difende “chi non ha fatto nulla”.

RAFFAELE SOLLECITO E IL PESO DA “CONDANNATO”

Il peso che si porta dietro l’ex condannato per l’omicidio della studentessa di Verona continua ad affliggerlo, visto che lo stesso ragazzo sostiene di dover continuamente dimostrare di non essere ciò che i giornali hanno scritto, anche nella vita quotidiana: “Mi porto dietro un marchio, uno stigma, e quello non me lo toglierà mai nessuna sentenza”, aggiunge.

Nonostante sia arrivato il “via libera” del giudice, Sollecito sostiene che quell’assoluzione non lo ha liberato “ma mi ha portato in una nuova prigione”. Sollecito intende quindi provare a dimostrare di essere ciò che è, ovvero una persona innocente e che non c’entra nulla con l’omicidio della Kercher, provando quindi a colmare quella distanza che esiste fra ciò che hanno scritto i giornali “e ciò che sono” realmente.

RAFFAELE SOLLECITO TORNERA’ CON UNA PRESENZA PIU’ COSTANTE SU TIKTOK?

Wired si domanda se il video di Sollecito possa rappresentare l’inizio di un ritorno più frequente da parte dello stesso sui social, tenendo conto che l’ex accusato non è una presenza fissa sul web. Per quanto riguarda i commenti, invece, molti hanno reagito difendendolo, come, ad esempio, chi ha fatto notare che la mediaticità di casi come quello di Garlasco o di Yara Gambirasio abbia spinto l’opinione pubblica a dichiarare innocenti Stasi e Bossetti.

Altri, invece, sono decisamente contrari al punto di vista espresso dallo stesso Sollecito, senza dimenticare chi sottolinea come il mondo sia ormai diventato ossessionato dal crime, dalla cronaca nera, tenendo conto di quanto i casi di omicidio – a cominciare dal più volte citato Garlasco – occupino ormai ampi blocchi nei programmi televisivi nazionali e non, nonché sulla carta stampata.