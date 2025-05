RAFFAELE SOLLECITO TORNA A PARLARE DELL’OMICIDIO MEREDITH KERCHER

Il racconto di Raffaele Sollecito a Pulp Podcast sull’omicidio di Meredith Kercher e sulla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto inizia dalla notte tra il 6 e il 7 giugno 2007. Il giorno dopo avrebbe dovuto portare la sua tesi di laurea al professore, invece in quelle ore si è trovato in questura e poi è stato arrestato. “Per me è stato veramente uno dei giorni più tristi in assoluto”, ha raccontato ai microfoni di Fedez. Ma nell’intervista si sofferma anche sulle indagini, tirando in ballo diversi errori, a partire dalle tracce biologiche sul cuscino della vittima che non sono mai state analizzate.

“Secondo loro era troppo vecchia, però come fanno a stabilire che sia vecchia? Se tu non hai nemmeno fatto un test per capire la data, che cosa mi stai a raccontare?”, si chiede Sollecito, secondo cui c’era un motivo ben preciso riguardo a queste mancate analisi. “Se effettivamente quella traccia di sperma era di Guede, tutto il loro castello si sbriciolava alla luce del sole.”

Quegli esami non erano superflui per l’ingegnere informatico, prima condannato e poi assolto definitivamente, dopo aver trascorso quasi quattro anni in carcere. “La loro teoria era che c’è stata un’aggressione di gruppo, ma il protagonista secondo loro era Amanda (Knox, ndr). Guede e io eravamo a supporto di Amanda, questo era il loro scenario.”

LE ANOMALIE NELLE INDAGINI

Nell’analisi del caso, Raffaele Sollecito ha criticato anche il fatto che Rudy Guede sia stato giudicato separatamente con rito abbreviato, modalità che ora non viene più riconosciuta per chi è accusato di reati punibili con l’ergastolo. Ma ha parlato anche di una poliziotta che si definiva medium, la quale avrebbe convinto Amanda Knox di aver rimosso dei ricordi sulla notte del delitto. L’allora studentessa se ne sarebbe convinta, arrivando a dichiarare poi che, a un certo punto, avrebbe sentito Meredith Kercher urlare, di aver messo le mani alle orecchie e di essersi ritrovata a casa del ragazzo.

“Questa dichiarazione mi ha messo in una situazione di guai ulteriori, ma un racconto del genere non sta nemmeno in piedi.” Raffaele Sollecito ritiene di essere stato coinvolto in “una serie di catastrofici eventi di ingenuità da parte mia, ma soprattutto da parte di Amanda, che hanno completamente collassato le investigazioni contro di noi”. Ad esempio, ha ricordato che poco prima dell’interrogatorio aveva fumato un po’ di erba.

D’altra parte, non fu neppure sentito con l’avvocato, che pure arrivò a chiedere, sentendosi dire che non gli serviva. Ma Raffaele Sollecito ha tirato in ballo anche la vicenda delle scarpe, un paio di Nike Air Force, con un disegno a cerchi concentrici corrispondenti a quelli trovati sulla scena del delitto. “Non hanno nemmeno avuto l’accortezza di mettersi seduti a misurare esattamente la corrispondenza.” Di fatto, non si resero conto che il numero non corrispondeva.

LE SENTENZE E IL COMPLESSO ITER GIURIDICO

Tra i punti critici evidenziati da Raffaele Sollecito nell’intervista c’è anche la sentenza di primo grado, nella quale il giudice “ha messo nero su bianco che Guede, quando era uscito dal bagno, era stato impossessato dalle vibrazioni sessuali che si stagliavano nel corridoio”. In appello, comunque, venne assolto perché vennero contestate le analisi del DNA. “Era diventato un processo basato sulle analisi scientifiche, perché io non conoscevo nemmeno Guede, quindi ero totalmente fuori dallo spazio e dal tempo. Tutto quello che avevano raccolto era diventato una battaglia solo su quello, e alla fine i periti hanno detto che avevano completamente sbagliato la perizia scientifica, sia sul coltello sia sui gancetti, sia sull’orma…”, ha raccontato l’ingegnere informatico di origini pugliesi.

Del resto, la Scientifica all’epoca non era tenuta ad attenersi per legge ai protocolli internazionali in materia scientifica. “Secondo loro io avevo preso un coltello da cucina da casa, dove vivevo io. Me lo sono portato a casa di Meredith. In questo scenario ci vedo della premeditazione strana”, ha proseguito Raffaele Sollecito. Ma la Cassazione decise di annullare l’appello e di rifarlo con nuove indicazioni. Quando si tornò nuovamente in Cassazione, annullò la condanna senza rinvio: quindi, lui e Amanda Knox tornarono in libertà.

La spiegazione giuridica è stata fornita dall’avvocata Francesca Florio: “Io non sono d’accordo, ma è stato sottolineato il fatto che, in teoria, la Cassazione, nel momento in cui annulla un pronunciamento, deve far rivivere un altro pronunciamento. Quindi dicono: ‘Se tu hai annullato la sentenza d’appello bis di condanna, in teoria non mi puoi far rivivere la sentenza del primo appello di assoluzione, perché quella è stata a sua volta cassata’. Quindi, tu hai Cassazione contro Cassazione.”

MEREDITH KERCHER SENZA GIUSTIZIA

Tornando al possibile assassino di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito ha rimarcato che probabilmente non c’è stata la volontà di individuarlo davvero. Ad esempio, ha dichiarato che Rudy Guede, che era stato sulla scena del crimine, non era stato interrogato come loro, aveva avuto subito un avvocato, non avrebbe mai ricevuto domande specifiche nel suo processo. “Si sono ancorati semplicemente sul dover fare bella figura, tenere tutti e tre colpevoli e basta.” Peraltro, Raffaele Sollecito ha segnalato le diverse versioni fornite da Guede nel tempo.