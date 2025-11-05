Raffaele Sollecito torna a parlare 18 anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher: la critica alle indagini condotte, all'epoca, frettolosamente

A pochi giorni di distanza dal 18esimo anniversario della morte di Meredith Kercher – nonché a 10 dall’assoluzione di coloro che sono stati a lungo additati come i colpevoli – e proprio mentre nuove rivelazioni sembrano gettare ombre sulle indagini originali, torna a parlare Raffaele Sollecito in una breve intervista con il Corriere del Mezzogiorno: proprio lui, infatti, fu uno dei due soggetti – assieme all’ex fidanzata Amanda Knox – accusati di aver compiuto l’atroce delitto; poi completamente scagionati quando l’accusa passò su Rudy Guede.

Dieci anni – quelli passati dall’assoluzione ad oggi – nei quali Raffaele Sollecito confessa di non essere mai riuscito del tutto a togliersi in “marchio” di dosso, con persone per strada che lo guardano ancora con “curiosità o diffidenza” al pensiero – ipotizza – che “non si saprà mai la verità“: un inferno che non si è concluso neppure grazie alla “verità processuale” e che puntualmente si riapre ogni anno quando – spiega Sollecito – “i giornali ricordano Meredith” e il suo nome torna sulle prime pagine.

Raffaele Sollecito: “18 anno dopo Kercher non si è ancora fatto abbastanza per migliorare la conduzione delle indagini”

All’epoca, racconta ancora Sollecito, era “molto più ingenuo” e credeva ancora che “la giustizia avrebbe farro il suo corso” velocemente e correttamente, ma non ci volle molto a capire che gli inquirenti cercavano solamente di “chiudere il caso in fretta” più che di trovare la verità; tutto condito dalla spettacolarizzazione mediatica che dall’assenza di “prove solide” costruisce “narrazioni per riempire i vuoti“: un copione che si è ripetuto anche a “Garlasco o (..) Erba” e – come ha fatto anche in altre occasioni – Sollecito tiene a ribadire che a suo avviso Stasi è vittima innocente di un “processo infinito”.

Proprio per limitare quelle che lo stesso Sollecito definisce “soap opera del terrore” in cui gli inquirenti cercano di “convincere giudici e pubblico” con una storia credibile, ritiene che oggi non si sia ancora fatto “abbastanza”: fondamentale – a suo avviso – sarebbe la “separazione elle carriere”, ma anche “la segretezza delle indagini” e, forse soprattutto, una solida “formazione scientifica” per tutti coloro che sono chiamati a investigare in casi delicati come quello di Kercher, Poggi o dei Castagna.

A dimostrarlo è – d’altronde – proprio il suo caso, con Sollecito che ricorda che “il famoso gancetto del reggiseno [fu] contaminato” e pur non avendo alcun valore probatorio è diventato elemento centrale per “costruire l’accusa”; tutto senza ignorare o dimenticare il fatto che il “sistema penitenziario” italiano fallisce puntualmente nel suo obbiettivo i “rieducare”, tanto che – conclude Sollecito – Guede oggi è nuovamente “imputato per un’altra violenza sessuale”.