Raffaele Tonon, chi è il personaggio tv, opinionista e da qualche anno anche oste? L'ultima scelta di vita, la depressione e il rapporto con i genitori

Raffaele Tonon ha cambiato vita. Il conduttore, opinionista e personaggio televisivo, si è allontanato via via dalla tv per diventare oste. Di recente si è raccontato a “La volta buona”. “Sto bene, ho preso una scelta personale che è quella di abbandonare Milano, trasferendomi a Cattolica, in provincia di Rimini. Una città meravigliosa dove ho un sacco di amici, esco in bicicletta e parlo in dialetto. Nella vita, per caso, sono diventato un oste. Ho deciso di aiutare degli amici: nel loro locale mancava una figura, appunto l’oste. Così, sono diventato oste. Continuo a fare le televendite, che rappresentano la mia principale fonte di guadagno, ma sono anche oste e questo lavoro è la mia cura per l’anima, per la depressione” ha raccontato il personaggio tv, negli ultimi anni lontano dallo spettacolo.

Raffaele Tonon, raccontandosi alla Balivo, ha raccontato anche dei problemi interiori avuti in adolescenza. “Avevo circa quindici anni, facevo le medie. Io sentivo la necessità di piacere a tutti e non avendo questa approvazione già non stavo bene. E la sera diventavo malinconico” ha rivelato.

Raffaele Tonon: “Con papà il rapporto era inesistente”

Raffaele Tonon, poi, ha rivelato di non aver avuto un bel rapporto con il papà: “Mi ha insegnato ad odiarlo. Lavorava e basta, il rapporto era inesistente. Quando è morto, io sono andato in ospedale perché mamma non meritava di essere lasciata da sola in un momento del genere. Ora l’ho perdonato. Quando è morto, ho scritto: ‘Spero che un giorno ci riconteremo, e che tu abbia imparato a fare il padre e io il figlio. E che un giorno ci rincontreremo’. Non mi pento di quello che è stato” ha raccontato. Con la mamma, invece, le cose sono state opposte: “Con lei ho un rapporto simbiotico. Mamma mi ha sempre tenuto per mano, colmando ogni vuoto”.

