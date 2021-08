RAFFAELLA CARRÀ, A RACCONTARE COMINCIA TU/ Leonardo Bonucci: “La vera promessa…”

A raccontare comincia tu: in replica l’intervista di Raffaella Carrà a Leonardo Bonucci

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Raffaella Carrà, Leonardo Bonucci ha affrontato diversi argomenti parlando in primis anche della sua carriera. Con sacrifici e duri allenamenti, Bonucci è diventato uno dei difensori più forti in Italia diventando un pilatro della difesa della Juventus e della Nazionale. Tuttavia, durante l’incontro con la Carrà, Bonucci ha svelato come, inizialmente, gli addetti ai lavori considerassero una vera promessa il fratello. “Era più bravo di me. Ai tempi gli addetti ai lavori dicevano: ‘È più bravo Riccardo rispetto a Leonardo’. Poi gli infortuni lo hanno fermato ed ha deciso di dedicarsi alla famiglia”, ha rivelato Bonucci (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L’intervista di Raffaella Carrà a Leonardo Bonucci

Giovedì 12 agosto, in prima serata, Raitre continua ad omaggiare Raffaella Carrà mandando in onda un’altra intervista realizzata dalla regina della televisione italiana per “A raccontare comincia tu”, la sua ultima fatica televisiva. Dopo aver riproposto l’intervista ad una diva del cinema internazionale come Sophia Loren, Raitre, questa sera, fa un grande regalo ai tifosi italiani trasmettendo l’intervista a Leonardo Bonucci che è stato da poco protagonista della vittoria della Nazionale di Roberto Mancini agli Europei di calcio. Quella che Raffaella Carrà ha realizzato al difensore della Juventus è stata una delle interviste più belle ed emozionati trasmessa all’iinterno del programma A raccontare comincia tu.

Ai microfoni della grandissima Raffaella Carrà, Leonardo Bonucci si è messo a nudo, aprendo tutti i cassetti della sua vita, anche quelli più dolorosi. Oltre ad aver raccolto tantissimi successi sul campo da calcio, Bonucci ha dovuto affrontare anche momenti dolorosi nel corso del suo percorso di vita. Dolori che ha affrontato a testa alta anche se non sono mancati i momenti di debolezza come ha spiegato lui stesso.

Leonardo Bonucci, l’amore con la moglie Martina e la paura per la malattia del figlio

Un grande campione in campo, un marito e un padre nella vita vera. Sono queste le tre facce di Leonardo Bonucci che la replica della puntata di A raccontare comincia tu in onda oggi regalerà ai telespettatori di Raitre. Al di là dei successi sportivi, le più grandi vittorie di Bonucci sono quelle che ha raggiunto con la moglie Martina Maccari con cui ha formato una slendida famiglia con la nascita dei figli Lorenzo, Matteo e Matilda. In famiglia, Bonucci ha affrontato anche il dolore più grande accompagnato da una grande paura, quella per la malattia del figlio Matteo.

“In quei frangenti non sei padrone della situazione, sei in mano al destino. Io sono convinto che la storia di ognuno sia già scritta. Pensai anche di smettere di giocare. Un giorno in ospedale ho preso il pupazzetto di Matteo, quello che stava sempre accanto a lui. Poi mi sono messo seduto e ho detto: ‘Se hai deciso così, fai ciò che devi. L’importante è che la cosa sia meno dolorosa possibile’”, ha raccontato Bonucci che ora si gode la forza di Matteo che sta bene.



