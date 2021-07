Raffaella Carrà, A Raccontare Comincia Tu: Leonardo Bonucci/ I figli, la moglie e lo sport (replica)

Anticipazioni “A raccontare comincia tu”: Raffaella Carrà torna in replica con una nuova intervista

Questa sera, giovedì 22 luglio, in prima serata su Rai 3 va in onda la replica della puntata di “A raccontare comincia tu” in cui Raffaella Carrà intervista Leonardo Boncucci, difensore della Juventus e dalla Nazionale Italiana, reduce della vittoria agli Europei 2020. La showgirl e il calciatore hanno in comune la fede bianconera e il coraggio di dire ciò che pensa senza filtri. Dopo essere scesi in campo per gioco in apertura di trasmissione, il difensore e la Carrà hanno dato il via all’intervista nel salotto della casa torinese in cui Bonucci, originario di Viterbo, vive con la moglie Martina Maccari e i figli Lorenzo, Matteo e Matilda. Nel corso della chiacchierata il calciatore si è aperto parlandole della sua vita in campo e in famiglia: “La famiglia ti dà stabilità e ti aiuta quando si presentano momenti di difficoltà. Nella carriera di un calciatore ce ne sono tanti. Di fronte alla crisi devi ancorarti a qualcosa e andare avanti”.

A raccontare comincia tu: Leonardo Bonucci si racconta a Raffaella Carrà

In Nazionale dal 2010, Leonardo Bonucci si è dimostrato un guerriero in campo e nella vita, superando i momenti più difficili, le accuse di razzismo e i tanti attacchi dagli haters del web. Ma la partita più importante è stata quella contro la malattia del figlio Matteo: “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava”, ha raccontato il calciatore ai microfoni di Rai 3. Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, lo scorso 5 luglio 2021 a 78 anni, Leonardo Bonucci ha voluto ricordare la showgirl italiana: “Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre”, ha scettro in una story su Instagram.

