Raffaella Carrà, A Raccontare comincia tu/ L’incontro con Renato Zero (replica)

La Rai continua ad omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio. Dopo aver trasmesso la replica, in prima serata su Raiuno, di Carramba che sorpresa, considerato uno dei programmi più belli condotti dalla regina della televisione italiana, oggi, giovedì 15 luglio, in prima serata, Raitre trasmette la replica della seconda puntata di A raccontare comincia tu, l’ultima trasmissione televisiva in cui Raffaella Carrà si è calata nei panni di intervistratrice andando ad incontrare amici e colleghi a bordo della propria auto e dando vita ad emozionanti interviste. La replica della prima puntata dedicata al racconto di Fiorello e trasmessa la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 2.571.000 spettatori pari ad uno share del 13.7% vincendo la gara degli ascolti. Nella replica della puntata in onda questa sera, Raffaella Carrà incontra uno degli artisti più geniali della musica italiana, ma anche un grandissimo amico come Renato Zero.

Renato Zero e Raffaella Carrà, la loro grande amicizia/ Un ricordo indissolubile

A raccontare comincia tu: l’incontro tra Raffaella Carrà e Renato Zero

Istrionico e fantasioso, Renato Zero è stato uno dei grandi protagonisti di “A raccontare comincia tu”, l’ultima fatica televisiva di Raffaella Carrà. Durante l’incontro con la regina della televisione italiana che il pubblico di Raitre potrà rivedere questa sera, l’artista si è raccontato tra vita privata e professionale. L’intervista a Renato Zero, tuttavia, è stata una delle più difficili da realizzare per Raffaella Carrà. A confermalo fu lei stessa durante la conferenza stampa. “Incontrare Renato Zero è stato molto difficile, perché siamo molto amici. Non voleva raccontare i suoi momenti difficili a Montagnola. Io come un punteruolo sono entrata nel suo mondo, che lui vuole dimenticare. Spero sia venuta bene la puntata…”. Tra gli inizi, particolarmente difficili, il successo, il rapporto con la famiglia e i fans, l’intervista di Renato Zero è stata una delle più belle di A raccontare comincia tu che la Rai ha deciso di trasmettere integralmente.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio Marco Verratti e Jessica Aidi/ Lui "Luna di miele? Prima la famiglia poi…"Amy Winehouse: la madre svela le ultime, struggenti parole/ "Ricordo esattamente..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA