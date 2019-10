Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ “Vorrei entrare nell’intimo delle persone”

Raffaella Carrà torna su Rai 3 con la seconda stagione di A Raccontare comica tu. Quattro nuove interviste per altrettante sfide televisive, che riporteranno la diva più amata dagli italiani ancora una volta sul piccolo schermo. In una recente intervista, la conduttrice alza il velo sulla prima stagione, svelando di aver collezionato una serie di successi che non si sarebbe mai aspettata di ottenere. “Ero insicura, non sapevo se il pubblico mi avrebbe apprezzato in questa nuova veste”, spiega infatti la diva tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni “Non me l’aspettavo, perché la mia immagine è: Raffaella canta, balla, fa cose divertenti con gli abiti più strambi del mondo”. La risposta dello share, ma soprattutto le recensioni più che positive arrivate al suo indirizzo, l’hanno però convinta del contrario: “mi hanno resa felicissima e mi sono detta: allora c’è anche un altro modo per fare televisione, ed è una televisione diversa da quella che ho fatto finora”.

Raffaella Carrà: “Artisti di altissimo livello”

A un passo dalle nuove quattro puntate di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà spiega di non essere la sola a sentenziare sulla scelta dei diversi ospiti. Assieme a lei, anche il regista e direttore artistico Sergio Japino, oltre al direttore di Rai 3, Stefano Coletta. È proprio grazie al loro contributo se nella scorsa stagione la diva ha avuto la possibilità di incontrare “artisti di altissimo livello, che hanno tanto da dire. Nella stagione passata – precisa infatti la Carrà a Tv Sorrisi e Canzoni – ricordo Riccardo Muti, Paolo Sorrentino o Maria De Filippi: con lei – spiega – mi sono divertita un sacco. Per non parlare di Sophia Loren: è una donna fantastica e tra noi c’è “chimica”. Da allora ci sentiamo spesso”. Inoltre, sarebbero stati proprio i suoi ospiti a convincerla ad andare avanti: “mi hanno regalato dei momenti privati così emozionanti, divertenti, carini che mi sono fatta coraggio e ho detto: va bene, facciamo un’altra serie”

Raffaella Carrà: “mi documento molto bene perché…”

Realizzare una stagione di A raccontare comincia tu non è semplice. Per questo motivo, quando Raffaella Carrà ha accettato di dare il via alle nuove puntate, ha messo in chiaro che non avrebbe potuto intervistare più di quattro personaggi. “La preparazione è faticosa”, svela infatti la conduttrice. “Per ognuno di loro mi documento molto bene perché vorrei entrare nell’intimo di queste persone”. Concluse le registrazioni del format, Rafaella Carrà tornerà infatti alla sua vita di tutti i giorni, fatta di grandi interessi, passioni, ma anche semplice routine. La diva ama infatti passare il suo tempo tra Madrid, “una città che mi piace moltissimo” e l’Argentario, dove può respirare “un’aria più pulita di quella di Roma”. Proprio all’Argentario, inoltre, ama concedersi dei tornei di burraco: “In casa mia c’è una lunga fila di coppe”.



