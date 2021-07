Raffaella Carrà: Carramba che sorpresa, replica 27 luglio/ Quali ospiti rivedremo?

Carramba che sorpresa! Raffaella Carrà torna in replica oggi 27 luglio 2021:

Martedì 27 luglio, in prima serata su Raiuno, continua il viaggio nelle emozioni che Raffaella Carrà ha regalato al pubblico italiano con Carramba che sorpresa. Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, particolarmente apprezzati dai telespettatori, la Rai ha deciso di continuare ad omaggiare Raffaella Carrà trasmettendo alcuni dei suoi programmi di successo. Se il giovedì sera, in prima serata, Raitre trasmette le interviste di A raccontare comincia tu, l’ultima fatica televisiva della regina della tv italiana, la prima serata del martedì di Raiuno è dedicata alle sorprese, ai ricongiungimenti e alle emozioni di Carramba che sorpresa che, sin dalla prima puntata della prima edizione, ha fatto commuovere milioni di italiani. Tuttavia, nelle varie edizioni dello show non è mai mancato il divertimento. Con tatto, eleganza e signorilità, Raffaella Carrà è entrata per anni nelle case degli italiani e, questa sera, ci sarà l’occasione di rivivere quelle emozioni.

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ De Filippi: “UeD? Mia madre mi criticò”

Carramba che sorpresa: quali ospiti rivedremo?

Quali personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del teatro rivedremo nella replica della puntata di Carramba che sorpresa in onda questa sera? Nel salotto di Raffaella Carrà sono passati tantissimi personaggi famosi, sia nazionali che internazionali. Nella replica della scorsa settimana abbiamo rivisto, tra gli altri, nomi come quelli di Adriano Celentano, Heather Parisi, Leonardo Pieraccioni e Fiorello. Anche questa sera non mancheranno le sorprese per i fans di cantanti, attori e sportivi, ma soprattutto, non mancheranno le emozioni che, negli anni, hanno regalato fratelli, sorelle, cugini, genitori e figli che si sono rivisti dopo anni grazie a Raffaella Carrà e alla sua meravigliosa squadra di Carramba che sorpresa. L’appuntamento imperdibile con la regina della televisione italiana, dunque, è per questa sera.

