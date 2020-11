Raffaella Carrà celebrata dal Guardian “Icona del se*so”/ Lei replica “Carrambata!”

Raffaella Carrà è stata celebrata dal tabloid inglese The Guardian come “la popstar italiana che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso”. Il riferimento è in particolare ai varietà televisivi degli anni ’70, in cui la bionda più famosa della televisione fece scalpore mostrando l’ombelico davanti a milioni di telespettatori. Come dimenticarsi poi di pezzi iconici, come ad esempio “Tanti auguri” e la famosa frase “Come è bello far l’amore da Trieste in giù, l’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu”, che secondo il tabloid britannico è una canzone “diventata un inno al sesso e alla sessualità“. E ancora: “Un’icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l’iniziative in camera da letto. Oltre a diventare una delle personalità più conosciute nella sua nativa Italia – scrive sempre il quotidiano d’oltre Manica – ha fatto scalpore nel mondo di lingua spagnola del XX secolo. Dove la Svezia aveva gli Abba, l’Italia aveva la Carrà, che ha venduto milioni di dischi in tutta Europa”.

RAFFAELLA CARRÀ CELEBRATA DAL GUARDIAN: LA REPLICA DELL’ARTISTA

E a poche ore dall’incoronazione è arrivata la risposta della stessa Raffaella Carrà, che in occasione dell’uscita di Explota Explota, commedia musicale con la regia di Nacho Alvarez, dove la musica scelta è proprio quella della Carrà, ha spiegato: “Stavolta la carrambata l’hanno fatta a me! Sono sorpresa – ha aggiunto – non mi aspettavo un tale riconoscimento… mi ha davvero colpita! E sono naturalmente onorata dal fatto che Nacho Alvarez abbia scelto proprio le mie canzoni per la sua Opera Prima… un cast sfavillante, tutti molto bravi e pieni di energia. Non nascondo che, quando ho visto il film e ho sentito le mie canzoni cantate da altri artisti, mi ha fatto un certo effetto, non capita spesso nei vari talent di sentirle riproporre. Auguro loro tutto il successo che meritano, anche perche’ il film esce in un momento particolare in cui sono ben altri i problemi delle persone, ma non ne hanno colpa e auguro loro che vada tutto per il meglio”.



