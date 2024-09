La grande riservatezza di Raffaella Carrà ha protetto la conduttrice da ingerenze sulla sua vita privata: si spiega anche così il motivo per il quale in molti oggi si chiedono chi è stato il marito e quanti figli ha adottato. In realtà, non si è mai sposata né ha figli, neppure adottati. La conduttrice, protagonista dell’ultima puntata di Techetechetè oggi su Rai 1, ha avuto grandi amori, come Gianni Boncompagni e Sergio Japino, ma non sono mai arrivati né matrimonio né figli.

Per quanto riguarda il primo, la regina della tv italiana ha avuto una relazione col regista e autore televisivo per 11 anni: si incontrarono nel 1968 grazie a “Canzonissima”, uno dei tanti programmi di successo di Raffaella Carrà. Fu colpo di fulmine tra i due, che vissero una storia d’amore intensa, in grado anche di superare le perplessità della mamma di lei e quelle legate alla loro differenza di età. Da un lato l’amore, dall’altro il sodalizio artistico: un legame così forte da durare anche dopo la fine della loro relazione, avvenuta nel 1979 in seguito a divergenze caratteriali e incomprensioni.

NIENTE MARITO RAFFAELLA CARRÀ, MA DUE GRANDI AMORI

Dopo la rottura con Gianni Boncompagni, nel cuore di Raffaella Carrà entrò Sergio Japino, con cui ha condiviso 20 anni di vita. La storia sentimentale con il regista e noto coreografo nacque lontano dai riflettori, ma ha regalato grandi emozioni anche al pubblico, perché hanno regalato loro show memorabili. A parte ciò, la relazione è sempre rimasta privata, riservata e discreta, infatti sono rare le foto, quasi inesistenti le dichiarazioni pubbliche: così sono sempre rimasti lontani da gossip e paparazzi.

Alla fine anche le loro strade si sono separate, ma non del tutto, perché sono rimasti comunque profondamente legati, infatti Sergio Japino è rimasto al fianco della conduttrice fino alla fine, infatti è stato lui ad annunciare la morte. Per quanto riguarda la mancata maternità, lei stessa ha raccontato che il medico le disse che doveva rassegnarsi, perché il fisico non le permetteva di avere una gravidanza quando capì di sentirsi pronta. Fu «un bagno di realtà» per lei, che si era dedicata alla sua carriera.

FIGLI RAFFAELLA CARRÀ: LA MANCATA MATERNITÀ

Quando ha capito che non poteva diventare madre, Raffaella Carrà ha avuto la sensazione di sbattere la faccia contro un muro. Aveva 40 anni quando decise che, visto che si era presa le sue soddisfazioni a livello personale, era arrivato il momento di provare a diventare mamma. Lo confessò la stessa conduttrice nel 2010, spiegando che ci ha provato, ma non i figli non sono mai arrivati: la natura le aveva detto no.

Ma comunque il desiderio di maternità non è stato del tutto irrealizzato, visto che aveva deciso di adottare molti bambini in diverse parti del mondo. Da qui la domanda dei fan su quanti figli ha adottato, una informazione che non è mai stata precisata. Le indiscrezioni, come quella raccolta dal Giornale, riferiscono di dieci bambini. Comunque, la conduttrice ha trasformato la sua impossibilità avere figli in un’occasione per aiutare i bambini meno fortunati, infatti ha sensibilizzato il pubblico sul tema e si è spesa diverse volte sulle adozioni e le famiglie omogenitoriali.