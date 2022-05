Raffaella Carrà chi è?/ Tentò di salvare l’Eurovision in Italia

Raffaella Carrà tentò di salvare l’Eurovision, la battaglia della conduttrice

Nella prima puntata di questa sera dell’Eurovision Song Contest Laura Pausini ricorderà Raffaella Carrà, scomparsa lo anno scorso anno dopo una lunga malattia. Proprio in occasione della presentazione dei palinsesti estivi della Rai, il direttore di Raiuno Stefano Coletta aveva rivelato di aver pensato a lei per una eventuale conduzione della manifestazione canora internazionale: “Il mio pensiero, solo mio, era di volerla sia a Sanremo che all’Eurovision 2022 ma non c’è stato tempo di poterci vedere, di poterci parlare”, aveva dichiarato.

Raffaella Carrà non era solo una cantante, attrice, presentatrice, ballerina ma era una vera e propria icona della tv italiana. Conosciuta in tutto il mondo, in particolare in Spagna e America Latina dove era popolarissima. E proprio questa frequentazione della Spagna l’aveva portata ad amare quell’Eurovision Song Contest da sempre poco conosciuto in Italia e addirittura oscurato dalla RAI dal 1998. Da grande donna di spettacolo non riusciva a capire perché il programma non sportivo più visto al mondo non sfondasse anche in Italia. Nel 2008 presentò la selezione spagnola Salvemos Eurovisión sulla TVE. E pochi mesi dopo, nella sua trasmissione Carramba che fortuna, cominciò una campagna a favore del rientro del nostro paese nella competizione. I frutti non si videro subito, ma quando nel 2011 la RAI decise finalmente di tornare a partecipare, fu immediato pensare a lei, e studiò una formula nella quale Raffaella e il dj Bob Sinclair commentavano l’Eurovision di Düsseldorf da studio.

Raffaella Carrà è stata una delle donne più importanti nel panorama televisivo italiano. E’ venuta a mancare lo scorso 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato proprio dal suo ex compagno ovvero il coreografo Sergio Japino. Quest’ultimo pare fosse uno dei pochi ad essere a conoscenza della malattia di Raffaella che poi l’ha condotta alla morte. Ad ogni modo, la notizia della sua morte è stata sicuramente un duro colpo per tutti quanti e Raffaella ha lasciato davvero un vuoto incolmabile in tutti noi. Negli anni 70 poi ha esordito a Canzonissima dove è stata sicuramente la prima donna a mettere in mostra il suo ombelico, tanto da fare anche parecchio scandalo all’epoca. È stata protagonista di tanti pezzi e balletti che ancora oggi sono dei veri e propri Cult. Intorno agli anni Ottanta poi è stata presente in vari spot pubblicitari.

Raffaella Carrà ha preso parte a diversi programmi televisivi che hanno avuto un successo davvero strepitoso come “Carramba che fortuna” che divenne un dei programmi di punta della Rai. L’ultimo programma da lei condotto a risale al 2019 ed è andato in onda sui canali Rai e si intitola A raccontare comincia tu. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece sappiamo che è stata legata nello specifico a due uomini ovvero Gianni Boncompagni e che la stessa ha considerato l’amore della sua vita. Poi dopo la fine della storia con Gianni si è legata a Sergio Japino con il quale tra l’altro è stata legata per tantissimi anni, tanto da essere considerato il suo compagno storico.











