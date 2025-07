Raffaella Carrà, chi è la splendida conduttrice, cantante, ballerina e attrice italiana? Simbolo della tv e della cultura pop, famosa in tutto il mondo

Icona della tv, simbolo dell’italianità in tutto il mondo, Raffaella Carrà solo pochi giorni fa avrebbe compiuto 82 anni. L’artista è volata via nel 2021, il 5 luglio, pochi giorni dopo il suo compleanno numero 78. Ballerina, attrice, cantante, showgirl e conduttrice televisiva, la Carrà è stata una figura completa del mondo dello spettacolo, icona della bellezza e dello stile italiano, tanto da venir definita la regina della tv. Il suo grande successo ha scavallato i confini dell’Italia: è stata infatti un’icona pop molto conosciuta e amata anche in Europa e in America Latina. Il suo grande successo è arrivato negli anni settanta e ottanta: la Carrà è stata non solamente simbolo della televisione, ma anche icona del femminismo, di un ideale di donna che lotta, combatte e si afferma nel mondo.

A lungo, infatti, Raffaella Carrà ha difeso valori quali la libertà sessuale e non solo, sostenendo fortemente anche l’indipendenza delle donne. Dopo l’esordio da attrice, la Carrà è stata anche ballerina e cantante amatissima, con hit mondiali come “Pedro”, “Tanti auguri” e tante altre ancora. Come attrice, invece, ha recitato anche ad Hollywood oltre che in produzioni francesi e spagnole. Tornando invece alla sua attività da cantante, l’icona pop italiana ha pubblicato ben 31 album in carriera, di cui 25 in studio, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

Come è morta Raffaella Carrà: la malattia a 77 anni

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni dopo che un anno prima gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. La morte è arrivata a Roma nella Clinica del Rosario dopo una malattia affrontata nel totale riserbo, senza rendere note le sue condizioni di salute. L’addio si è svolto il 9 luglio nella basilica di Santa Maria in Aracoeli e il corpo è stato poi cremato e conservato nel cimitero comunale di Porto Santo Stefano.