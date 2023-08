Raffaella Carrà, com’è morta, malattia e ultimo compagno/ “Ecco due cose che teneva nascoste al pubblico”

Raffaella Carrà, la malattia e la morte: la vicinanza dell’ex compagno Sergio Japino

Techetechetè, nella puntata del 20 agosto 2023, torna ad omaggiare la grande Raffaella Carrà. Cantante, ballerina, conduttrice, Raffaella è una vera icona e non solo in Italia, e questa sera Rai 1 ne ricorda gli esordi con alcuni sketch indimenticabili. Ricordiamo che Raffaella Carrà è morta il 5 luglio del 2021 dopo aver combattuto una lunga malattia che non le ha dato scampo. La conduttrice era infatti da tempo malata di tumore ai polmoni ma aveva preferito non parlarne a nessuno, tranne che a pochissime persone care.

Tra questi c’era Sergio Japino, suo ultimo grande amore e negli ultimi anni grande amico. È stato lui ad esserle vicino fino alla fine, anche perché Raffaella non aveva figli.

Ma se il pubblico era abituata a vederla sempre sorridente, con la battuta pronta e con una grande energia, è anche vero che Raffaella Carrà aveva tratti e vizi che preferiva tenere nascosti al pubblico. In un suo articolo di luglio, Vanity Fair ne sottolinea due in particolare: “Raffa abbozza però anche i tratti peculiari di una donna che ha sempre avuto una certa ritrosia a raccontarsi: – si legge – le sigarette che si accendeva all’insaputa del pubblico che la vedeva sempre pronta e sempre tonica, ma anche il controllo maniacale che esercitava nel suo lavoro, pretendendo il massimo dalla sua squadra di lavoro, fino ad arrivare al bisogno di tenere i suoi problemi e i suoi timori dentro di sé, senza condividerli con nessuno.”

