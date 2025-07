Com’è morta davvero Raffaella Carrà? La stessa malattia di mamma Iris Dell'Utri. Tutto sulla celebre showgirl che ha cambiato la televisione.

Raffaella Carrà, anni prima di morire, aveva deciso di sparire dalle scene per via della sua malattia che stava diventando sempre più devastante e non le permetteva di continuare con il suo lavoro. Lei, regina della televisione, è stata descritta da Sergio Japino come una donna dalla volontà ferrea, che fino all’ultimo aveva fatto di tutto per non far trapelare nulla rispetto alla sua grande sofferenza. La diagnosi, infatti, è stata sconvolgente: un tumore al polmone che, esattamente come sua madre l’avrebbe portata via troppo giovane.

Non tutti sanno che la malattia di Raffaella Carrà non è stata dovuta solo al fumo, ma anche alla base genetica visto che gli effetti si triplicano nelle donne. Anche la morte della mamma era arrivata troppo presto: a soli 63 anni Iris Dell’Utri era scomparsa dopo una malattia dolorosa. In tutto ciò, la celebre showgirl che ha rivoluzionato il mondo della televisione, aveva chiesto un funerale molto sobrio: una bara semplicissima di legno, e una piccola urna dove sarebbero poi state conservate le sue ceneri. Sergio Japino, compagno di vita, aveva scritto: “Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla“.

Raffaella Carrà, tutti gli amori della sua vita: dal flirt con Frank Sinatra a Little Tony

Visto il suo calibro, Raffaella Carrà ha sempre fatto parlare di sè anche per la sua vita sentimentale. Chi sono stati i suoi grandi amori? Il primo compagno è stato Gianni Boncompagni, con il quale ha avuto una relazione dalla fine degli anni ’60 fino al 1980, mentre successivamente si è innamorata di Sergio Japino con il quale è stata fidanzata per ben 15 anni. Oltre a ciò, i flirt che le sono stati attribuiti sono tantissimi. Si dice avesse avuto una storia con Frank Sinatra e Little Tony, mentre da giovanissima era stata fidanzata anche con Gino Stacchini, celebre giocatore della Juventus.