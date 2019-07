Raffaella Carrà/ Da “Ma che musica maestro!” a “Tuca tuca” una carriera senza limiti

Raffaella Carrà, regina dei tormentoni e della televisione

Raffaella Carrà ha un’esperienza senza pari nel mondo della televisione ed il merito è tutto dei suoi anni d’esordio, quando si ritrova ad esibirsi non solo come conduttrice, ma anche come ballerina e intrattenitrice. Sono anni in cui alle donne che finiscono sul piccolo schermo viene chiesto molto di più rispetto ai colleghi uomini, ma Raffaella entra subito nel cuore degli italiani. Baby prodigio tanto da entrare nel cast de Tormento del passato di Mario Bonnard, la Carrà ottiene il suo meritato successo grazie a Io, agata e tu condotto da Nino Ferrer e Nino Taranto nel ’69. La giovanissima showgirl entra subito nelle grazie di Corrado, che la sceglie come spalla per Canzonissima.

Il trampolino di lancio è legato a “Ma che musica maestro!”, la sigla d’apertura della trasmissione che ottiene un posto di rilievo nelle classifiche e regala un ritorno per l’edizione successiva. In questa nuova occasione, Raffaella tenta il colpaccio con una tripletta di singoli, fra cui il suo tormentone “Tuca tuca”. Scelta più volte per il Festival di Sanremo, la conduttrice diventerà protagonista indiscussa a metà degli anni Ottanta grazie a “Pronto, Raffaella?”, con cui la Rai conquista ascolti da capogiro per il pomeriggio della Rai. La sua presenza, il suo contatto con il pubblico ed il famoso gioco telefonico le permette di ricevere il premio Personaggio televisivo femminile a livello europeo.

Raffaella Carrà: “Milleluci” e lo sketch Raffaella Carrà, Mina e Macario

La carriera di Raffaella Carrà non conosce alcun limite e nonostante siano trascorsi tanti anni dal suo debutto in tv, continua ad essere una delle artiste preferite dagli italiani. Techetechetè Superstar renderà omaggio alla sua carriera nella puntata di oggi, sabato 27 luglio 2019, uno speciale che non può che ruotare attorno ai momenti più indimenticabili delle sue partecipazioni televisive. Fra questi anche “Milleluci”, il varietà di Alberto Falqui che la vede dividere palco e conduzione con Mina Mazzini. Otto puntate in cui non possono mancare i duetti fra le due artiste e gli sketch con gli ospiti, come quello con Erminio Macario. Entrambe vestite come soubrette di club esclusivi, turbante in testa, tanti lustrini per un bichini che lascia poco spazio all’immaginazione e piume sprimacciate ovunque. Il povero Macario finisce al centro di battute al vetriolo delle due donne, fingendo di essere il marito della Mazzini. “Sì, ma sai, lui non capisce niente”, incalza diverse volte la cantante parlando della difficoltà del consorte nel comprendere i diversi appuntamenti mondani organizzati dalla sua dolce metà. L’ultima battuta spetta invece alla Carrà e Macario. La prima svela infatti all’amica di averlo visto in compagnia di un’altra donna, ma il comico riprende il tormentone della moglie, ammette di non capire nulla e aggiunge anche “Credevo che fosse un taxi”. Clicca qui per guardare il video di Raffaella Carrà, Mina e Macario.



