Raffaella Carrà e i capricci di Madonna a Carramba che fortuna/ “Nessuno sa cosa…”

Raffaella Carrà è stata un’icona della televisione italiana. Sono passati solo otto giorni da quando Sergio Japino ha annunciato la sua scomparsa e, questa sera, la Rai ha deciso di renderle nuovamente omaggio trasmettendo “Carramba che sorpresa”, una delle sue trasmissioni più amate dal pubblico che, nel corso delle varie edizioni, ha emozionato tutti con le storie, le emozioni, le sorprese tra gente comune. La trasmissione, successivamente, si trasformò in Carramba che fortuna quando fu abbinata alla Lotteria Italia. Durante un’edizione del suo programma, Raffaella Carrà riuscì ad avere come ospite Madonna. La regina del pop, tuttavia, non rinunciò ai suoi capricci come ha svelato, a distanza di anni, Chiara Di Giambattista, autrice televisiva che ha lavorato accanto a Raffaella nello show “Carràmba!”.

Raffaella Carrà e Madonna: i dettagli dell’incontro

Chiara Di Giambattista, ai microfoni di Laura Antonini per Radio Deejay, dopo aver ribadito di essere rimasta spiazzata dalla morte di Raffaella, ha svelato nuovi dettagli sugli anni che ha trascorso al suo fianco. “Lavoravo con Raffaella da due anni. Il 2 dicembre del 2000 venne ospite Madonna e la sera prima la sua casa di Londra era stata svaligiata e quindi era molto nervosa”, ha raccontato l’autrice che ha aggiunto come la popstar non voleva parlare con nessuno. “Raffaella arrivò davanti al camerino dove c’era una guardia del corpo a cui disse qualcosa e poi un secondo entrò nel camerino. Nessuno sa cosa si dissero Madonna e Raffaella Carrà” ha aggiunto Chiara Di Giambattista. “Carramba era il programma principe della televisione italiana. Facevamo degli ascolti che oggi fa solo la Nazionale di calcio e la finale del Festival di Sanremo”, ha concluso.

