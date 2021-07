Raffaella Carrà è morta/ Ultime notizie, Sergio Iapino: “È in un mondo migliore”

Terribile lutto nel mondo dello spettacolo italiano: è morta all’età di 78 anni Raffaella Carrà, iconica showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice tv e radiofonica. L’annuncio è stato dato da Sergio Iapino, che ha dichiarato: “Raffaella ci ha lasciato. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste frasi Iapino si è unito al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni e di tutti gli amici e i parenti della regina della televisione italiana.

RAFFAELLA CARRÀ È MORTA

Raffaella Carrà si è spenta alle 16.20 di oggi, lunedì 5 luglio 2021, dopo una lunga malattia, riferisce l’ANSA. L’artista nel corso della sua carriera è stata capace di vendere oltre 60 milioni di dischi e conseguire 22 dischi tra platino e oro. Addirittura, nell’autunno 2020 il quotidiano britannico “The Guardian” la incoronò come sex symbol europeo, definendola “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”. Non aveva avuto figli, ma di figli ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad “Amore”, il programma che più di tutti era rimasto nel cuore di Raffaella Carrà.

