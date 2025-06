Raffaella Carrà avrebbe compiuto oggi, 18 giugno 2025, 82 anni. La carriera, la vita privata e la malattia dell'icona televisiva.

Raffaella Carrà è nata a Bologna il 18 giugno 1943, oggi avrebbe compiuto 82 anni. Era giovanissima quando si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale di Danza e il Centro Sperimentale di Cinematografia, la sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata quando aveva solamente otto anni nel film ‘Tormento del passato’. Grazie al suo incredibile talento si è fatta poi spazio nel mondo della televisione e del cinema recitando in film come ‘I compagni’, ‘Il colonnello Von Ryan’ e altri ancora.

Alejandro Marmo dona al TH Roma Carpegna Palace opera su Raffaella Carrà/ "Così può continuare a risplendere"

A farle ottenere un’incredibile visibilità fu però ‘Canzonissima’ nel 1970, dove affiancava Corrado. Il suo primo singolo ‘Ma che musica Maestro’ era la sigla del programma e le fece ottenere non poco successo. A far non poco discutere fu anche il suo look in quella occasioni, approdò infatti sul piccolo schermo con un outfit che le lasciava scoperto l’ombelico, una scelta che fece non poco scalpore perché a quei tempi era considerato ancora una scandalo. Fu molto chiacchierato anche il ballo di Raffaella Carrà con Enzo Paolo Turchi, il Tuca Tuca, considerato all’inizio troppo sensuale. Tantissimi sono stati i successi che ha conquistato nel corso della sua carriera, non solo come cantante ma anche come ballerina, conduttrice e attrice, diventando una vera e propria icona nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Giancarlo Magalli: “Proposi Fabio Fazio a Raffaella Carrà ma ha ringraziato solo lei”/ “Solo un invito…”

La vita privata di Raffaella Carrà e la malattia, aveva 78 anni quando è morta

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale in passato è stata legata sentimentalmente per oltre dieci anni a Gianni Boncompagni. Quando si sono detti addio ha ritrovato l’amore con il coreografo Sergio Japino, la loro relazione però giunse al capolinea nel 1997. Diversi sono stati i flirt con personaggi noti come Frank Sinatra, Gino Stacchini e Little Tony.

Nel 2020 Raffaella Carrà ha scoperto di avere una grave malattia, un tumore ai polmoni, che decise di affrontare con massima riservatezza. La regina della televisione si sottopose subito alle cure ma non riuscì a sconfiggere la dura battaglia, infatti è morta all’età di 78 anni il 5 luglio 2021.

Raffaella Carrà, causa morte/ Dalla malattia tenuta segreta al fan all'ultimo grande desiderio