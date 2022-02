Raffaella Carrà, omaggio a Sanremo 2022/ Musical “Ballo ballo” con i brani più famosi

Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, sarà la destinataria di un commovente omaggio nel corso della finale del Festival di Sanremo 2022. Il tributo consisterà nel musical dal titolo “Ballo ballo”, in anteprima mondiale (debutterà in tour tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024), che è stato fortemente voluto dal direttore artistico Amadeus e dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Esso è tratto dal film “Explota Explota” e metterà in scena delle emozionanti coreografie, firmate da Laccio, sulle note degli indimenticabili successi della celebre cantante italiana.

“Un palcoscenico prestigioso come quello del Teatro Ariston è ideale per annunciare al mondo questo musical che vogliamo inaugurare in Italia e portare in giro in tutto il mondo. Questo progetto nasce da una grande energia e passione che Raffaella ha trasmesso a tutti noi. Grandissima donna, ognuno di noi porta dentro di sé un pezzo di Raffaella: non poteva esserci occasione migliore per omaggiarla, farla rivivere nei palcoscenici di tutto il mondo”. Lo ha detto ai microfoni di askanews la fondatrice del Gruppo Zedlive, Valeria Arzenton.

Raffaella Carrà, omaggio a Sanremo 2022: il musical dopo il tributo nella serata cover

L’anteprima mondiale del musical dal titolo “Ballo ballo” non è stato l’unico omaggio a Raffaella Carrà nel corso del Festival di Sanremo 2022, dato che la celebre artista anche in occasione della serata cover è stata virtualmente portata sul palco. Il concorrente in gara Tananai, infatti, si è esibito in una rivisitazione di “A far l’amore comincia tu” in compagnia di Rosa Chemical, il quale ha inserito nel brano uno stacco rap. “Per me è un’icona, lo è sempre stata e se ho una visione dell’amore del genere lo devo anche a lei”, queste sono state le parole del cantautore proveniente da Sanremo Giovani. Dopo questo tributo, dunque, questa sera ci sarà spazio per un ulteriore ricordo.

