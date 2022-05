Raffaella Carrà, omaggio Eurovision 2022 indigna il web/ “Liquidata in 30 secondi”

L’omaggio a Raffaella Carrà all’Eurovision 2022

Raffaella Carrà è stata la protagonista di un omaggio all’Eurovision 2022. La grande showgirl italiana è scomparsa lo scorso luglio e, nel corso della prima semifinale che ha decretato i dieci Paesi che parteciperanno alla finale di sabato 14 maggio, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno annunciato l’omaggio a Raffaella Carrà, colei che ha portato il nome dell’Italia ovunque diventando una vera e propria icona. L’omaggio è stato fatto con le note di “Fiesta”, uno dei suoi più grandi successi, ma la durata ha scatenato la bufera sul web.

L’omaggio a Raffaella Carrà, infatti, è durato solo trenta secondi. Troppo poco per il pubblico che non ha gradito affatto la poca attenzione rivolta ad una delle più grandi showgirl del mondo dello spettacolo italiano.

L’indignazione del web per l’omaggio ridotto a Raffaella Carrà all’Eurovision 2022

Laura Pausini, in conferenza stampa, aveva annunciato l’omaggio a Raffaella Carrà durante la prima semifinale dell’Eurovision 2022 spiegando soffermandosi proprio sulla durata dell’omaggio. La Pausini, infatti, aveva anticipato che “avrebbe voluto che fosse più lungo”, ma così non è accaduto. I tempi dell’Eurovision, infatti, sono ridottissimi e alle 23 la prima semifinale era già finita scatenando l’ironia del pubblico italiano che, su Twitter, ha spiegato di non essere più abituato ad un programma in onda in prima serata che chiude i battenti alle 23. Il poco tempo dedicato alla Carrà, dunque, sarà dovuto a questo?

Nel frattempo, i commenti degli utenti sono tutti di indignazione: «Raffaella Carrà ha riportato l’Eurovision in Italia e l’Italia all’Eurovision. Questo “omaggio” a lei dedicato è indegno. Ma come si fa a liquidarla in 30 secondi neanche? Ma stiamo scherzando?» ha scritto su Twitter l’ex allievo di Amici Luca Vismara a cui altri utenti hanno aggiunto commenti sulla stessa scia.













