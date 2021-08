Raffaella Carrà/ Regina della “Disco Italiana” vinta dalla malattia, ma i suoi brani restano indimenticabili

Raffaella Carrà rivive ancora una volta nel ricordo del programma cult Techetechetè in onda su Rai1. Il popolare programma che ormai da anni dona nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche e riproponendoli all’interno di puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia è pronto a celebrare il talento smisurato della incontrastata ed unica regina della televisione italiana.

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Leonardo Bonucci e la proposta dalla Cina

Il 5 luglio del 2021 la mitica Raffa ci ha lasciati, ma la sua arte e il suo talento non hanno mai smesso di farci compagnia regalando un sorriso e un’emozione. I suo programmi ancora oggi sono parte integrante di quella tv bella fatta col cuore e con sincerità, una televisione che senza girarci troppo intorno oggi non esiste più. La voce di Raffa, come milioni di suoi fan amavano chiamarla, nonostante la sua dipartita oggi è ancora più forte di prima. Le sue canzoni, infatti, sono tra le più ascoltate su Spotify e milioni di nuove persone hanno scoperto la sua musica a suon di “Tuca Tuca”, “A far l’amore comincia tu” fino a “Forte forte forte”.

Malgioglio: “In Spagna ricordano Raffaella Carrà e in Italia zero”/ "La omaggerò io"

Raffaella Carrà, le sue canzoni e la malattia

Raffaella Carrà con le sue canzoni ha sicuramente cambiato la cultura e la storia del nostro Paese. La regina della televisione ha saputo farsi apprezzare ed amare dal pubblico italiano con garbo, delicatezza ed educazione entrando nella casa di milioni di italiani che non l’hanno mai dimenticato. La conferma è arrivata dalla risposta del pubblico che in massa si è recata alla camera ardente allestita per l’occasione in Campidoglio portandole un fiore e un ricordo. La showgirl si è spenta all’età di 78 anni dopo aver combattuto contro una terribile malattia scoperta negli ultimi tempi e di cui non voleva parlare.

Raffaella Carrà, ceneri a Porto Stefano/ Il sindaco le conferisce la cittadinanza

Una malattia devastante che l’ha consumata in pochi mesi, ma la Carrà non ha voluto far sapere nulla al suo pubblico, a chi ha sempre creduto in lei e gli è stato accanto in tutti questi anni. Il suo ultimo desiderio era proprio quello di essere ricordata col sorriso e ci è riuscita entrando così definitivamente nel mito perchè Raffaella è stata e rimarrà la più grande di tutte!



© RIPRODUZIONE RISERVATA