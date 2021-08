Raffaella Carrà/ Sergio Japino e l’ultimo saluto con le ceneri all’Argentario

E’ passato esattamente un mese da quel 5 luglio 2021 in cui Sergio Japino annunciava la morte di Raffaella Carrà. Nel giorno del trigesimo, le ceneri della regina della televisione italiana sono arrivate all’Argentario dove la Carrà era solita trascorrere l’estate accompagnate da Sergio Japino. Presso la chiesa di Santo Stefano Protomartire si è tenuta una cerimonia religiosa per rendere l’ultimo saluto a Raffaella Carrà. La chiesa era gremita da amici, parenti e conoscenti in base alle norme anti-covi mentre sull’altare c’era l’urna con le ceneri e una foto della Carrà. Il sindaco di Monte Argentario Franco Borghini ha annunciato di volerle conferire la cittadinanza onoraria. “Oggi vogliamo ricordare l’amica e non l’artista. Vogliamo ringraziarla per aver scelto l’Argentario come luogo del suo tempo libero e fonte di ispirazione per la sua carriera”. Esattamente tra un mese, invece, il 5 settembre, sarà celebrata un’altra messa per ricordarla a San Giovanni Rotondo, luogo a cui la Carrà era particolarmente legata per la sua devozione a Padre Pio.

Ad un mese dalla morte di Raffaella Carrà, Rai1 e Techetechetè omaggiano la regina indiscussa della televisione italiana con uno speciale imperdibile. Icona di stile, cantante, attrice, showgirl, conduttrice e autrice televisiva, la Carrà è stata e continuerà ad essere la sola ed indiscussa regina della tv. Amata e conosciuta in tutto il mondo, la Raffa nazionale ha superato i confini nazionali conquistando anche la Spagna e l’America Latina che il mese scorso ha pianto la sua dipartita omaggiandola nel giro di poche settimane come a Madrid dove le è stata dedicata una piazza dal nome Plaza de Raffaella Carrà. In Italia al momento l’omaggio è stato prettamente televisivo: Rai1 ha proposto le repliche di Carràmba che sorpresa, mentre Rai3 quelle di “A raccontare comincia tu” senza dimenticare i tantissimi momenti che Techetechetè le ha dedicato da un mese a questa parte.

A distanza di un mese dalla morte di Raffaella Carrà, ecco che il popolare programma che ormai da anni dona nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche e riproponendoli all’interno di puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, ha deciso di omaggiarla con lo speciale “Raffaella & Friends“. Si tratta di una puntata da non perdere visto che avrà come filo conduttore la Carrà e alcuni dei personaggi che ha ospitato nei suoi programmi. Non solo, anche momenti condivisi con grandi amici come Renato Zero fino ai duetti con Katia Ricciarelli, Elisa vincitrice del suo Festival di Sanremo 2001 fino all’ospitata di Roger Moore a Canzonissima in occasione del lancio del film “007”. Un omaggio che la mitica Raffa merita perchè Artiste del suo calibro e talento oramai non esistono più. Raffaella, infatti, ha saputo con grinta, impegno, dedizione, lavoro ed umiltà conquistare la fama pur restando sempre se stessa.

