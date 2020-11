Raffaella di Caprio Vs Adua del Vesco/ “Storia con Dayane Mello? Strategia!”

Siamo tutti pronti a capire come andrà a finire questa sera al Grande Fratello Vip 2020 con Adua del Vesco pronta a dire addio ad uno tra Dayane Mello e Massimiliano Morra. Forse entrambi si salveranno, forse no, ma ieri a Live Non è la d’Urso si è parlato nuovamente di quella che è stata la presunta liason con la modella brasiliana con un ospite speciale. Raffaella Di Caprio, attrice anche lei in forza alla Ares e vecchia conoscenza di Adua ha avuto modo di dire la sua sulla questione ribadendo il concetto che magari tutto quello che è si è visto non è proprio vero: “Guarda per quanto riguarda questo argomento, io non conoscevo questa passione per le donne da parte di Adua e mi lascia perplessa, come mi lascia perplessa il suo percorso nella casa, è un modo per far parlare di sè perché era da un po’ che non riusciva a farlo. Ad un certo punto della nostra vita ognuno deve prendersi la responsabilità di quello che si dice e quello che si fa, in molti la fanno passare per la ragazza debole in balia di Dayane Mello, penso che debba avere il coraggio di farlo”.

Raffaella di Caprio contro Adua del Vesco? “Storia con Dayane Mello? Strategia!”

Alla domanda di Barbara d’Urso sulle finte liason con Garko e Morra, Raffaella di Caprio ha risposto: “Io sapevo che c’era stato un flirt tra Adua e Massimiliano ma non sapevo che fosse finta, quella con Gabriel Garko era un po’ palese perché loro non si scambiavano mai gesti d’affetto e ho fatto uno più uno” e alla fine torna di nuovo sull’argomento Adua insinuando che la sua amica voglia solo farsi notare quando i riflettori si erano spenti su di lei: “La storia tra Dayane e Adua sarebbe quindi finta, lei voglia far passare il messaggio di una ragazza che ha sofferto e che è debole, le sono stata vicina in un momento di depressione, chiamiamola così, quella che vedo non è Adua che conosco, è solo strategia”. Come andrà a finire questa sera per Adua? Avrà modo di ascoltare le parole dell’amica e collega?



© RIPRODUZIONE RISERVATA