Raffaella Fico/ “Balotelli e test Dna a Pia? È stato consigliato male” (Vieni da me)

Raffaella Fico a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso “La lavatrice” di Caterina Balivo. I panni sporchi si lavano in tv? E allora l’ex fidanzata di Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia, parte proprio dall’attaccante. Spunta infatti la maglia numero 45, quella del suo ex compagno. «Avevo 23 anni, ero una bimba. Comunque volevamo avere un figlio, era una scelta condivisa. Quando sono rimasta incinta le cose non andavano bene. Ci abbiamo messo sette mesi per avere Pia». Ma si narra che Raffaella Fico abbia avvisato Mario Balotelli della gravidanza prima della partita dell’Italia agli Europei nel 2012. Raffaella Fico smentisce, ribadendo che lui sapeva già tutto. Invece sul test di gravidanza che gli aveva chiesto dopo la notizia: «L’ho scoperto dai giornali, di punto in bianco. Ho trovato il comunicato, non ne sapevo niente. Io pensavo che era tutto ok e che saremmo andati insieme a scoprire il sesso del bambino».

RAFFAELLA FICO A VIENI DA ME: DA BALOTELLI A PIA

Raffaella Fico a “Vieni da me” ha provato a spiegarsi quella reazione di Mario Balotelli. «Ma poi si matura e si cresce negli anni. Forse è stato consigliato male, era impaurito», ha spiegato la showgirl. In merito ai rapporti attuali conferma che hanno un bel rapporto: «Siamo due genitori amorosi, ci rispettiamo per amore di nostra figlia che giovedì compie 7 anni». Invece sulle voci riguardo un possibile ritorno di fiamma per via di una foto comparsa sui social: «No, siamo due genitori che si rispettano. Quella è solo una foto, come tante altre. No, davvero. Abbiamo un rapporto stupendo e questa foto lo prova». Non manca un riferimento alla battuta di Cellino su Balotelli: «Per me è una battuta infelice, che si poteva risparmiare. Per me non c’è niente da ridere. Non va fatta ironia». Infine, su Pia: «È tremenda, è una bambina molto vispa. Si sporca sempre…».

