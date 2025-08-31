Raffaella Fico, Giuseppe Candela replica sul centro estetico: “Cara Raffaella, dici che non è tuo… ma le prove social raccontano un’altra storia”.

Pochi giorni fa si è parlato molto di Raffaella Fico e della sua nuova vita dopo il Grande Fratello. La showgirl, che nel corso degli anni è diventata anche un’attrice di successo, ha infatti dato una svolta alla sua carriera e oggi si occupa di lavorare in un centro estetico, seguendo una delle sue passioni più forti. Lei, conosciuta al pubblico dopo il reality condotto da Alessia Marcuzzi nel 2018, è sempre stata una delle icone più sexy del mondo dello spettacolo italiano, apprezzatissima per i suoi lunghi ricci neri e per il corpo da dea.

Dopo un altro successo a L’Isola dei Famosi, è stata ingaggiata a Colorado, a Lucignolo e a Tale e quale show 8, vivendo gli anni d’oro fino al 2012. Poi si è presa una lunga pausa fino al 2021, anno in cui ha fatto doppietta con un’altra edizione del Grande Fratello nella quale si è scontrata a lungo con Soleil Sorge. Ma nelle ultime ore la polemica su Raffaella Fico si sta facendo sempre più ampia, soprattutto per via del fatto che l’attrice ha smentito che il centro estetico sia suo.

Raffaella Fico ha mentito sul salone di bellezza? Giuseppe Candela mostra il video choc

Come si legge su Chi magazine, Raffaella Fico ha corretto le informazioni uscite in questi giorni: “No, assolutamente no. Il centro estetico La Maison du Relax appartiene a mio fratello Francesco; lui l’ha da anni. lo passo, mi concedo qualche trattamento, ma non ci lavoro, non l’ho aperto io“. Dopo l’inaspettata smentita, Giuseppe Candela è intervenuto sui social dicendo la sua e mettendo in dubbio le parole della showgirl. Il giornalista ha infatti recuperato un vecchio video del 2018 in cui la Fico spiegava di aver aperto un salone tutto suo: “Allora Raffaella vediamo insieme un tuo video. Annunciavi così l’apertura“, dice Candela mostrando la clip.

“Nulla contro la Fico, la questione non è così importante ma ho una domanda importante per lei: cara Raffaella, sei per caso parente di Benedicta Boccoli?“, continua il giornalista, facendo riferimento alle smentite dell’attrice che ha messo clamorosamente a tacere le voci sul suo matrimonio. Ma come mai Raffaella Fico avrebbe avuto bisogno di mentire sulla sua attività? Questa la domanda a cui ancora non riusciamo a darci risposta.