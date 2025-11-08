Raffaella Fico, chi è la showgirl ed ex modella? Dai concorsi di bellezza al successo al Grande Fratello nel 2007. Poi i lavori come showgirl

Nata a Cercola, in provincia di Napoli, nel 1988, Raffaella Fico si è mostrata interessata fin da ragazzina al mondo dello spettacolo. Nel 2007 prese parte al suo primo concorso di bellezza, il Miss Grand Prix, vincendolo. Notata da varie persone, nel 2008 prese parte al suo primo reality, il Grande Fratello, venendo eliminata durante la decima puntata.

Da quel momento è però iniziata la sua carriera, con diversi film all’attivo come “Sguardi diversi” del 2008. Ben presto per Raffaella si sono aperte anche le porte del mondo della televisione: è stata scelta infatti nel 2009 per essere una delle vallette di Colorado Café, dopo di che è stata spesso al fianco di Enrico Papi in diversi programmi e quiz della Mediaset.

Nel 2011, invece, Raffaella Fico è tornata nel cast di un reality: è stata infatti protagonista de L’Isola dei Famosi, non riuscendo ad arrivare fino in fondo. Anche negli anni seguenti ha proseguito il suo percorso televisivo, spesso come soubrette e showgirl anche se non sono mancate neppure le esperienze nei panni di attrice. Insomma, una carriera discreta nel mondo dello spettacolo per Raffaella, che sicuramente ha fatto anche molto parlare i giornali di gossip, soprattutto per la sua avventura amorosa con Mario Balotelli, dal quale ha avuto una figlia, Pia.

Raffaella Fico, chi è: oggi ha anche un altro lavoro

Molto attiva anche sui social, Raffaella è seguita da più di 700 mila follower. Ma non finisce qui perché secondo “Chi”, nel 2018 Raffaella avrebbe acquistato anche un centro estetico a Casalnuovo di Napoli, vicino casa sua: un investimento che ha scelto di fare per avere in mano qualcosa di più concreto qualora un giorno il successo nel mondo della televisione dovesse finire. Oltre a dedicarsi alla figlia Pia Balotelli, dunque, Raffaella porta avanti anche le sue attività dentro e fuori il mondo dello spettacolo.

