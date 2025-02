Divenuta famosa grazie al Grande Fratello, Raffaella Fico si è rivelata una bravissima conduttrice nonchè concorrente ideale de L’Isola dei Famosi, reality in cui ha fatto uno splendido percorso. Nata in provincia di Napoli nel 1988, si butta nel mondo dello spettacolo per sfruttare la sua bellissima presenza. Il suo fisico e i suoi lunghi capelli neri, sono diventati un marchio di fabbrica tanto che ha vinto anche un concorso di bellezza intitolato “Miss Grand Prix”.

Qualche tempo fa, Raffaella Fico ha fatto molto parlare di sè per via della sua vita sentimentale, ma emblematico è stato il momento in cui si è commossa di fronte a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Qui ha ricordato i suoi genitori, entrambi scomparsi e non sono mancate le lacrime nel citare suo padre Alfonso morto nel 2012. Di mamma Antonietta, anche lei passata a miglior vita, ha detto invece che è stata il suo grande esempio e non solo, l’ha definita come la sua migliore amica.

Donna determinata e sempre pronta a mettersi in gioco, Raffaella Fico inizia prestissimo a lavorare come attrice sotto la guida di Maria Manna, regista che l’ha voluta nel suo film “Sguardi diversi“. Successivamente si mette alla prova come conduttrice per “Il colore dei soldi” con Enrico Papi e “Real tv”. Dal 2011 in poi continua con la recitazione e fa parte del cast di una serie comedy intitolata “Così fan tutte” per poi lavorare con Barbara d’Urso a “Baila!”, programma in cui fa la ballerina. Molti ricordano anche il debutto di Raffaella Fico come cantante nel 2014. La showgirl inizia a fare musica e pubblica il suo primo album intitolato “Rush”.

Tra i progetti più recenti della showgirl spuntano Avanti un altro e Back to School, reality in cui partecipa nel 2023. Per quanto concerne la vita privata di Raffaella Fico, è noto a tutti il suo rapporto con Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, dal quale ha una figlia di nome Pia, nata dopo un anno di fidanzamento e inizialmente non riconosciuta dal noto calciatore. Successivamente, Raffaella Fico si fidanza con l’ex dirigente della Juventus Alessandro Moggi. Nonostante stessero per sposarsi, la showgirl lo ha lasciato per poi mettersi con Piero Neri, ma anche con lui finita malissimo.