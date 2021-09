Raffaella Fico da Mario Balotelli a Piero Neri/ La sua vita privata al centro del Grande Fratello Vip

Raffaella Fico è stata cacciata veramente di casa da Mario Balotelli?

Uno dei personaggi più forti e più conosciuti presso la casa del Grande Fratello vip è senz’altro la bellissima e prorompente Raffaella Fico, ex compagna del calciatore Mario Balotelli. Proprio in merito a quest’ultimo argomento la Fico si è lasciata andare ad una lunga confessione, all’interno della casa più guardata d’Italia. La bella modella ha infatti confessato di essere stata cacciata di casa dal calciatore Mario Balotelli infatti la Fico – pur riconoscendo che Mario sia un ragazzo molto profondo e dolce – ha tuttavia ammesso che quest’ultimo ha un carattere irruente, impulsivo e è davvero imprevedibile. Lei ha raccontato di essere rimasta incinta senza preavviso e di essere stata cacciata via da casa infatti lui si trovava dentro casa e non le aprì più la porta ma anzi chiamò la polizia per allontanarla. Balotelli ha chiesto scusa secondo quanto racconta la Fico di questo gesto e Raffaella oggi racconta che la relazione tra i due è senz’altro migliorata e dice che lui è un padre premuroso che adora alla follia la loro piccola Pia.

Insomma Raffaella al Grande Fratello vip appare senza filtri e con tanta trasparenza si lascia andare a delle confessioni della sua vita intima dimostrando di sapersi mettere in gioco a trecentosessanta gradi, infatti più volte Raffaella si è emozionata tornando indietro nel tempo e rivivendo questi momenti della sua storia passata che ancora oggi le ricordano delle cicatrici molto forti. Anche Alfonso in puntata non perde occasione per ripercorrere la sua storia passata con Mario Balotelli e immediatamente sgorgano lacrime dagli occhi di Raffaella che confessa di aver provato un amore fortissimo nei confronti di Mario e dedica a lui delle parole dolci, descrivendolo come un ragazzo profondo e vero.

Raffaella Fico, un percorso trasparente e autentico

Un altro argomento affrontato in questi ultimi giorni che ha coinvolto Raffaella è stata la lettera che Raffaella ha voluto scrivere alla madre. Infatti Raffaella ha sempre sostenuto che sua mamma da sempre è stata la sua migliore amica e erano completamente in simbiosi. Insomma dei momenti di grande commozione che ci hanno fatto apprezzare Raffaella non solo come donna esteticamente bellissima ma anche come un personaggio sensibile fragile e forte al tempo stesso.

Attualmente Raffaella dichiara di essere unita al compagno Piero Neri e dice di essere fortemente presa da questa relazione. La figlia Pia ha già conosciuto il suo nuovo fidanzato ma c’è da dire che la Fico non parla particolarmente di questa relazione nonostante sia una storia molto importante . Le uniche confessioni che la Fico ha fatto riguardano una imminente convivenza tra loro due, lei infatti ha intenzione di trasferirsi a Livorno che la città dove vive e opera Piero.

