Raffaella Fico/ Dal successo con “Mamacita Loca” a Ballando con le stelle? “Per ora…”

Raffaella Fico approfitta di una pausa dai suoi impegni per volare in Grecia e trascorrere qualche giorno di vacanza nella bella Mykonos. In diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la Fico parla di bellezza, di futuro ma anche dei nuvi progetti, come quello musicale. Si chiama “Mamacita Loca” il nuovo brano della modella e showgirl napoletana, che porta in scena suoni latini ed elettronici, in un brano che risulta una vera e proprio hit estiva che promette di far ballare tutti. Nel videoclip, inoltre, la Fico lancia un balletto che è già diventato virale in poche ore su TikTok. La parte musicale è stata a cura di Gigi Soriani, che ha collaborato in passato con Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Clementino.

In diretta da Mykonos, Raffaella Fico si è detta felice per il brano che spera di accompagnare gli italiani per tutta l’estate. Poi si è passato a raccontare dei prossimi progetti lavorativi. Visto il successo del balletto nato proprio dalla canzone, è stato chiesto alla showgirl se, in qualche modo, sia interessata a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle e se sia addirittura arrivata già la proposta di Milly Carlucci; “Al momento non ho ricevuto alcuna proposta lavorativa”, ha però replicato la Fico, senza sbilanciarsi ulteriormente su ciò che ha in serbo il suo futuro televisivo. D’altronde, sono in tanti a sprerare di rivederla presto in Tv, magari proprio in uno dei tanti reality della Tv italiana.

