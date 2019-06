Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati/ Lui paparazzato con Elvira Savino

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati. Dopo mesi di crisi e ritorni di fiamma, sembra che sia davvero arrivata la parola “fine” sulla storia d’amore che legava il procuratore sportivo alla showgirl. L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale Chi che in anteprima, svela le immagini che mostrano proprio Moggi in barca a Capri stretto stretto con Elvira Savino, deputata pugliese 42enne, che fa parte di Forza Italia. Nessun commento – attualmente – da parte di Raffaella Fico. I due stavano anche organizzando il matrimonio, ed invece… niente di fatto. Dopo un lungo periodo di crisi, il gossip si era messo a tacere aspettando la bomba: nozze oppure separazione. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha ufficializzato la seconda cosa. Il figlio di Luciano Moggi inoltre, pare anche alle prese con una nuova relazione, a testimonianza che la crisi, andasse avanti già da tempo.

Alessandro Moggi starebbe già frequentando un’altra donna. Tra le pagine di Chi infatti, è stato paparazzato nel corso di un viaggio in barca, pienamente rilassato tra le acque di Capri. Dal profilo Instagram del procuratore sportivo, sono sparite le fotografie che lo ritraevano insieme alla ex Raffaella Fico. Ma chi è la nuova fiamma del procuratore? Lei si chiama Elvira Savino, deputata di Forza Italia e addetta alle Pubbliche Relazioni. Classe 1977, è nata a Castellana Grotte (Bari). L’ingresso nella politica arriva a 18 anni con Rifondazione Comunista per poi passare al Popolo della Libertà e quindi a FI. Nel 2008 ha sposato Ivan Campili, con Silvio Berlusconi testimone del suo matrimonio. Dalla loro unione è nato anche il figlio Gianni. Nel 2009 è stata indagata con l’accusa di trasferimento fraudolento di beni, un’imputazione poi caduta in prescrizione nel 2016. Secondo la rivista, la coppia si starebbe frequentando da circa un mese e gli amici li dichiarano già “innamorati pazzi”.

