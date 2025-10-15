Raffaella Fico e Armando Izzo sono fidanzati? La showgirl segue solo lui e la figlia Pia sui social

Nuovo amore all’orizzonte per Raffaella Fico? La showgirl ed ex compagna di vita di Mario Balotelli nelle ultime ore ha alimentato il gossip disseminando indizi che messi insieme uno per uno hanno avvicinato una figura a lei: parliamo di Armando Izzo. Il difensore è uno uno dei tre profili seguiti dalla Fico su Instagram e la questione ha ovviamente acceso i riflettori nelle ultime ore. Raffaella Fico ha smesso di seguire tutti su Instagram, fatta eccezione per tre profili specifici.

Tra questi, due appartengono a sua figlia Pia, nata dalla relazione con Balotelli, e uno proprio ad Armando Izzo. E secondo le ultime indiscrezioni, è in arrivo un clamoroso annuncio: come riportato da Deianira Marzano, i due sarebbero prossimi ad annunciare ufficialmente la loro relazione. Entrambi sono originari di Napoli, e quando non è impegnato con gli allenamenti, anche Izzo vive ancora lì, nonostante giochi attualmente nel Monza. Vedremo se qualcuno dei due deciderà di rompere il silenzio a riguardo, per adesso la situazione non sembra delle più rosee.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono fidanzati?

La showgirl campana negli ultimi mesi si è allontanata dai riflettori e dal piccolo schermo, dopo averla vista due volte nella casa del Grande Fratello. La prima fu l’edizione che le diete la notorietà, nella seconda la Fico ha partecipato con colleghi vip, un’avventura che però è durata molto meno del previsto e dello sperato.

Dal punto di vista sentimentale invece Raffaella Fico è ufficialmente single dal 2022. La sua ultima love story importante è stata quella con Piero Neri, l’erede di un’impresa mercantile.

