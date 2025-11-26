Raffaella Fico e Armando Izzo, in attesa del primo figlio, sono alle prese con alcune tensioni in famiglia.

Raffaella Fico ha ritrovato l’amore con Armando Izzo e con lui sta allargando la famiglia. Mamma di Pia, nata dalla storia con Mario Balotelli, infatti, la Fico è nuovamente incinta e, tra qualche mese, darà alla luce un maschio che si chiamerà Vincenzo, come il padre del calciatore. Per Raffaella Fico è un momento davvero sereno come dimostra condividendo diversi contenuti sui social. Tuttavia, la coppia, stando a quello che riporta Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice… del settimanale Chi, deve fare i conti con alcune tensioni in famiglia.

Secondo i retroscena raccolti da Giuseppe Candela, il clima non sarebbe così sereno in famiglia. In particolare, Armando Izzo sarebbe diviso tra la gioia per la gravidanza della nuova compagna Raffaella Fico e le tensioni con l’ex moglie, madre delle sue, due figlie.

Raffaella Fico e Armando Izzo: i motivi delle tensioni in famiglia

Nel passato di Armando Izzo c’è un matrimonio con Concetta con cui ha avuto due figlie. Un matrimonio finito in seguito al quale il calciatore ha ritrovato l’amore proprio accanto a Raffaella Fico. Stando a quello che fa sapere Giuseppe Candela, tra Armando Izzo e l’ex moglie ci sarebbero delle tensioni dovute ai tempi, troppo brevi, con cui il calciatore ha annunciato la relazione con Raffaella Fico e la gravidanza di quest’ultima.

Le tensioni, inoltre, sempre stando al racconto di Giuseppe Candela, riguarderebbero anche la mamma di Armando Izzo che lancerebbe frecciatine all’ex nuora accusandola di aver lasciato troppo solo il figlio a Milano e di averla esclusa dalla loro vita.