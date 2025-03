Quando si parla di Raffaella Fico, molti si chiedono se oggi sia fidanzata, soprattutto dopo la relazione con Piero Neri. Attualmente, l’ex compagna di Mario Balotelli pare essere single, ma non ha mai confermato o negato il suo status sentimentale per mantenere alta la sua privacy e tutelare la sua famiglia, soprattutto la figlia Pia avuta dalla relazione con il calciatore. Qualche anno fa è arrivata la notizia della rottura anche con Piero Neri.

Tutto ciò, a fronte dei bellissimi mazzi di rose rosse che l’uomo aveva inviato mentre lei si trovava al Grande Fratello Vip come concorrente. A nulla sono servite le dichiarazioni con tanto di anello e frasi forti: la showgirl ha ammesso di averlo lasciato per via di una grande delusione. In quel periodo, aveva comunicato ai fan di essere di nuovo single tramite alcune storie su Instagram. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia di questo tipo, anche perchè ormai dal 2021 i due si erano mostrati come una coppia molto solida facendo di tutto per far vedere al pubblico quanto fossero uniti.

Raffaella Fico, finita anche con Giulio Fratini: “Se mi sposerò a breve? No, non sono fidanzata“

“A dire il vero l’ho lasciato, non sono più fidanzata“. Così aveva esordito Raffaella Fico parlando dell’ex fidanzato Piero Neri, aggiungendo poi queste parole rispondendo a un fan che le chiedeva il perchè della rottura: “Lasciamo stare, brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione“. Ancora non si conoscono i motivi della rottura, anche se alcuni fan della showgirl ipotizzano che nella loro relazione sia mancata una cosa fondamentale, la proposta di matrimonio. Ad ogni modo, nessuno dei due ha mai confermato la tesi del pubblico.

Nel 2020 Raffaella Fico aveva avuto una reazione brevissima con Giulio Fratini, quello che poi sarebbe diventato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Dopo qualche tempo si è però conclusa la storia d’amore con il fiorentino e CEO del Belvedere Angelico, ma in questo caso non si conoscono i motivi della loro separazione. L’unico indizio è stato il commento di Raffaella Fico a “Un giorno da pecora”, programma in cui si è proclamata single: “Se mi sposerò a breve? No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione“.