Raffaella Fico e Francesco Caserta fidanzati?/ L’ex di Paola Caruso potrebbe essere..

Raffaella Fico ha trovato l’amore? Sembra proprio di sì, almeno secondo il settimanale Chi che è uscito ieri in edicola svelando anche il possibile volto del suo nuovo, presunto, fidanzato. Anche in questo caso si tratta di un volto noto, almeno al grande pubblico del gossip, visto che si tratterebbe di Francesco Caserta, ex di Paola Caruso e padre del suo piccolo Michelino. Secondo quanto pubblica il settimanale di Alfonso Signorini i due si starebbero frequentando da un po’ e sarebbero stati avvistati in quel di Brescia con tanto di guardie del corpo al seguito. A conferma del loro rapporto, almeno di amicizia, arrivano anche decine di like sui social ormai noti a tutti da settimane. I due sono la coppia dell’estate oppure no? E’ ancora presto dirlo ma alla luce dei gossip e dei pettegolezzi che ormai li accompagnano da un po’, ma quando arriverà conferma ufficiale?

DUE EX INGOMBRANTI E UNA NUOVA STORIA D’AMORE?

Al momento quello che sappiamo è che Raffaella Fico è tornata single da qualche mese dopo il tira e molla con il procuratore sportivo Alessandro Moggi con il quale avrebbe dovuto addirittura sposarsi. Proprio lei ha rivelato di stare bene da single dopo quello che è successo con lui precisando: “Vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna”. Lui ha subito voltando pagina accompagnandosi alla politica Elvira Savino mentre lei potrebbe aver fatto lo stesso con il giovane che è rimasto a lungo insieme a Paola Caruso, almeno fino a che, al suo ritorno da Pechino Express non ha scoperto di essere stata lasciata, nonostante il pancione e la gravidanza. Tra i due al momento la situazione non è ancora del tutto risolta, che l’arrivo di Raffaella Fico nella sua vita possa cambiare tutto?

