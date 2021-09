Raffaella Fico e la figlia Pia/ “L’abbiamo cercata e voluta con Mario Balotelli”

Raffaella Fico e la figlia Pia: al Grande Fratello Vip 2021 la showgirl ha parlato della maternità e dell’amore vissuto con Mario Balotelli. Una storia turbolenta che però ha segnato la vita personale della Fico che è diventata mamma della piccola Pia, una figlia tanto voluta e desiderata nonostante inizialmente il calciatore non fosse intenzionato a riconoscerla. Parlando proprio dell’incontro con Balotelli, la Fico ha raccontato: “quando l’ho conosciuto avevo 21 anni e diciamo che non è stato subito un colpo di fulmine. Io a lui sono piaciuta tantissimo, poi cominciò a corteggiarmi, mi ha corteggiata”.

Raffaella Fico "Balotelli? Mi cacciò di casa quando ero incinta"/ "Oggi siamo amici"

Un amore da cui è nata anche una figlia bellissima di nome Pia. Eppure Balotelli per un lungo periodo non ha voluto riconoscerla, ma la ex concorrente del GF VIP ha sottolineato: “l’abbiamo cercata, lo volevamo e poi”. La Fico ha poi raccontato un omento davvero difficile della sua vita, quando si è recata a Londra con la piccola Pia, ma è stata cacciata di casa dall’ex compagno.

Raffaella Fico/ L'amore per fidanzato Piero Neri, le tensioni con Katia Ricciarelli

Raffaella Fico: “Mario Balotelli voleva Pia, ma la nostra relazione è stata molto affollata”

“Andai a casa sua, ma in realtà lui era in casa con gli amici, il fratello, non mi apri e chiamò anche la polizia e fui costretta ad andare via con la polizia e con la bambina. Mi ha cacciato di casa, la voleva e poi no, poi lo rivoleva, è stata una situazione abbastanza pesante” – ha raccontato Raffaella Fico visibilmente emozionata. Non solo, la showgirl ha confessato che con Balotelli avevano progetti di vita importanti: “avevamo il progetto di sposarci, avere una famiglia, la nostra relazione è stata molto affollata, troppo persone ci hanno messo il becco, eravamo giovanissimi”.

Piero Neri, fidanzato 'segreto' Raffaella Fico/ Signorini: "Single? Bugia per essere presa al GF VIP 2021?"

Oggi per fortuna Mario Balotelli è un padre presente nella vita della piccola Pia e i rapporti con la Fico sono ottimi. “L’ho perdonato, oggi i nostri rapporti sono distesi e sereni. Ci sono voluti un pò d’anni, ma io e lui ci siamo parlati e chiariti e mi ha chiesto anche scusa dicendomi ‘so il male che ti ho fatto, ma all’epoca ero un ragazzo anche io’. Io voglio bene a Mario come un fratello, se conosco una persona glielo racconto. All’epoca anche io ero giovane e probabilmente abbiamo sbagliato entrambi” – ha detto la Fico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA