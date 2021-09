Raffaella Fico e Piero Neri fidanzati/ Convivenza dopo il Grande Fratello vip? Lei…

Raffaella Fico è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 definendosi single, ma sono bastati pochi minuti di permenenza per farle svelare la verità sulla sua vita sentimentale. Dallo scorso luglio, come svela il settimanale Chi in edicola da mercoledì 22 settembre, nella vita di Raffaella Fico c’è Piero Neri, erede di una nota famiglia di imprenditori di Napoli. Le immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini mostrano Raffaella Fico durante le vacanze estive in compagnia del nuovo compagno e della figlia Pia che ha già conosciuto il nuovo fidanzato della mamma.

Nelle foto di Chi, la Fico con la figlia Pio e il compagno si mostra serena e sorridente. Lontana dagli occhi della bambina si concede anche qualche bacio e abbraccio. Un amore, dunque, importante per Raffaella che, nella casa, ha incontrato un amico del compagno, Gianmaria Antinolfi.

Raffaella Fico: ecco perchè non ha parlato del fidanzato Piero Neri

Ad Alfonso Signorini, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Raffaella Fico aveva raccontato di essere single. Dopo aver varcato la famosa porta rossa, però, la showgilr ha ammesso di essere innamorata e fidanzata. Secondo quanto scrive Chi, la Fico avrebbe mantenuto il segreto sulla sua relazione per amore del compagno che tiene molto alla sua privacy e non vuole il successo di riflesso. Inoltre, secondo Chi, la Fico non avrebbe ancora conosciuto la famiglia del fidanzato.

Tuttavia, quella tra Raffaella e Piero Neri è una storia importante. Durante una chiacchierata nel giardino del Grande Fratello Vip con gli altri concorrenti, infatti, la Fico ha svelato di avere tra i progetti la convivenza e il conseguente trasferimento a Livorno, città in cui vive e lavora il compagno.

