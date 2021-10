Raffaella Fico eliminata dal GF Vip?/ Nervosismo e liti con Miriana e Soleil Sorge

Raffaella Fico, alla vigilia del Grande Fratello Vip, era senza dubbio una delle concorrenti più attese di questa edizione, in quanto si riteneva potesse creare numerose dinamiche all’interno della Casa. Indubbiamente, il suo carattere forte è emerso a più riprese, suscitando però sentimenti negativi nei suoi confronti, perlomeno da parte di alcuni suoi compagni di reality; infatti, dopo avere evitato l’eliminazione lunedì sera (era in nomination con Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, ma nessuno ha abbandonato la Casa).

Poco dopo, tuttavia, è stata nuovamente nominata, mostrando un leggero disappunto per questa nuova inclusione nel novero dei candidati a uscire dal gioco. Non solo: è emersa in modo prepotente l’antipatia tra lei e Miriana, rea, a suo dire di essere falsa e bugiarda, come si è percepito chiaramente nel duro confronto avuto tra le due a inizio puntata, con Alfonso Signorini che ha provato a fare da mediatore in una lite che non si è risolta. Anzi, la tensione tra le due è ulteriormente cresciuta e Raffaella ha dato segni di nervosismo anche nel corso della settimana, nei confronti di Soleil Sorge.

RAFFAELLA FICO: TENSIONI ANCHE CON SOLEIL SORGE

Fra Raffaella Fico e Soleil Sorge non sono mancati gli attriti, dicevamo, per via di un malinteso manifestatosi durante la sfida settimanale per evitare riduzioni sul budget di spesa. A detta di Raffaella, Soleil avrebbe potuto provocare dei danni seri, dal momento che ha lasciato un bicchiere di vetro in bilico sul tavolo. Insomma, una frivolezza, che lascia però ben intendere come i nervi nella Casa comincino davvero a essere a fior di pelle.

Intanto, sul web c’è chi si schiera a favore di Raffaella Fico e chi invece la ritiene solo “un comodino in bella vista”. Inoltre, in molti sottolineano che più volte ha sostenuto di provare il forte desiderio di rientrare a casa, perché stanca e insofferente. Nel caso in cui Raffaella Fico non abbandonasse la gara, ci si aspetta che torni ad essere combattiva e che ritrovi la serenità e l’equilibrio perduti. All’interno delle mura, tutto appare diverso e maggiormente ampliato e ultimamente la ragazza è abbastanza infastidita da tutto e poco partecipe.

