Raffaella Fico/ Foto al naturale: a caccia di “nuove angolazioni” (Storie Italiane)

Raffaella Fico sarà oggi ospite della trasmissione Storie Italiane, molto probabilmente per parlare di nudità. Sarà questo, infatti, l’argomento centrale della nuova puntata settimanale condotta da Eleonora Daniele. Di recente Raffaella, ex gieffina, ha lasciato tutti stupiti lasciandosi vedere in una versione inedita, ovvero al naturale. Dopo aver collezionato vari scatti sexy e provocanti che hanno ammaliato migliaia di suoi fan, questa volta si è mostrata senza eccessi si sorta. Ed anche questa sua nuova “versione” ha raccolto numerosi consensi. I follower hanno apprezzato la sua naturalezza al pari degli scatti che la immortalano con il lato B ben in vista. In uno dei suoi ultimi post social, Raffaella Fico si è mostrata senza troppi fronzoli e con poco trucco, proprio mentre dava l’appuntamento su Rai1 con la trasmissione Storie Italiane. Nessuna smorfia tipica dei selfie vip, viso rilassato, capelli lisci e outfit elegante. Ed i fan apprezzano: “Finalmente una foto meravigliosa… naturale… senza bocca in evidenza come paperelle”, scrive qualcuno. “Bellissima in tutti i modi”, c’è però chi puntualizza. Adesso, invece, è a caccia di una nuova angolazione per i suoi selfie, ed i follower le consigliano sempre di più la strada della naturalezza.

RAFFAELLA FICO A STORIE ITALIANE

Raffaella Fico si era già messa a nudo di recente nella trasmissione di Rai1, parlando a Storie italiane delle sue difficoltà legate alla relazione avuta con Mario Balotelli, dal quale sette anni fa è nata la sua prima bambina, Pia. Proprio per amore della piccola l’ex gieffina aveva ammesso di aver perdonato il calciatore che in occasione della sua gravidanza le aveva chiesto persino di sottoporsi al test del Dna per confermare la sua paternità, come è poi avvenuto. “Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere”, aveva commentato la Fico ai microfoni del programma di Eleonora Daniele. Ma, aveva poi aggiunto, “Mario è sempre il padre di mia figlia”. Fortunatamente tra i due il peggio è passato e la guerra legale sembra ormai da tempo archiviata grazie all’amore per la figlia Pia. Ma questo non significa certo un ritorno di fiamma tra i due anche se, aveva commentato ancora la Fico, “tutto può succedere”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA