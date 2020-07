Raffaella Fico foto nuda nella vasca/ Poi a letto con Giulio Frattini…

Raffaella Fico nuda nella vasca. Inizia così il fine settimana dei fan della bella napoletana che ieri hanno avuto modo di vedere la bella ricciolina in tutto il suo splendore in acqua, nella sua vasca da bagno tra nuvole di schiuma, le stesse che le nascondevano le parti intime e le stesse che i fan hanno provato a mandar via soffiando anche solo con l’immaginazione. Raffaella Fico è completamente nuda nella foto postata su Instagram e mentre con le mani ha provato a nascondere il suo seno prorompente, con la schiuma ha provato a fare lo stesso con le sue parti intime. Risultato? La foto ha fatto il giro del web e ha portato a casa già quasi 50mila like e una serie di commenti (non tutti positivi) in cui si elencano le sue doti e si invidia il suo neo fidanzato ormai ufficiale, l’imprenditore Giulio Frattini.

RAFFAELLA FICO SI MOSTRA NUDA E POI A LETTO CON GIULIO FRATTINI…

Il muro di silenzio è stato abbattuto e dopo la conferma ufficiale della loro relazione rimandando ancora la questione matrimonio, Raffaella Fico si sta lasciando trasportare dalla passione e il risultato sono una serie di scatti che si fanno sempre più hot, dove si spingerà ancora la bella napoletana? A quanto pare la “seconda parte” è disponibile nelle storie su Instagram dove la Fico mostra le sue lunghe gambe nude a letto ma guardando bene la foto si evince subito che tra le sue gambe ce n’è un’altra, di un uomo che non può non essere Giulio Frattini. L’amore le fa bene e in questo gioco delle parti anche i fan ci guadagnano qualcosa…

Ecco lo scatto che ha fatto il giro del mondo:

