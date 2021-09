Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato, chi è?/ Si dichiara prima single poi svela che….

Chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico?

Raffaella Fico ha un fidanzato? La concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021 è felicemente fidanzata, ma non è dato sapere con chi. La showgirl, infatti, poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha confessato alla stampa di essere impegnata, ma non ha voluto fare il nome del fortunato nuovo compagno. Una cosa è certa: si tratta di una persona davvero speciale che è riuscito a conquistare il cuore ferito della bella showgirl napoletana che negli ultimi anni ha vissuto diverse delusioni d’amore.

Raffaella Fico: l’amore tramontato con Giulio Fratini

Lo scorso anno, infatti, la Fico è stata legata al giovane imprenditore Giulio Fratini con cui è stata paparazzato in vacanza prima nella Costiera Amalfitana e poi in Grecia. Una bollente estate, ma poi qualcosa si è rotto tra i due, visto che i due si sono detti addio. Se oggi Giulio Fratini ha ritrovato l’amore tra le braccia di Roberta Morise, anche la Fico ha trovato un compagno, ma non vuole rivelare di chi si tratta.

