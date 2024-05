Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato?/ Il ‘silenzio’ dopo la rottura con Piero Neri

La carriera di Raffaella Fico ha forse avuto due volti dal punto di vista dell’esposizione mediatica. In particolare agli albori, reduce dall’esperienza al Grande Fratello – e complice il legame con Mario Balotelli – il mondo del gossip era sempre pronto a catturare novità e curiosità legate alla sua sfera privata. L’ex modella ha forse cercato nel tempo di limitare l’esposizione mediatica al fine di proteggere la sua quotidianità dalle ingerenze mediatiche. Così si spiega la carenza di informazioni a proposito della sua realtà sentimentale e di un possibile nuovo fidanzato.

Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato? Il quesito rischia di restare senza risposta almeno fino a quando l’attrice non decida in prima persona di raccontare la sua attualità dal punto di vista sentimentale. L’ultima relazione risale ad alcuni anni fa con l’imprenditore Piero Neri; la rottura è però arrivata nel 2022 e non si hanno notizie attendibili a proposito di un’eventuale nuova storia d’amore.

Raffaella Fico, le ultime storie d’amore e cosa sappiamo sul possibile nuovo fidanzato

Prima della rottura più recente con Piero Neri, la vita sentimentale di Raffaella Fico ha spesso destato la curiosità degli appassionati di gossip. Già agli albori il suo nome venne accostato a quello di Cristiano Ronaldo; una liaison che fece il giro del mondo data la rilevanza del fuoriclasse nel contesto sportivo e non solo. Successivamente, nella sua vita è entrato Mario Balotelli con il quale ha dato alla luce la sua tenera figlia Pia.

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Mario Balotelli terminò ancor prima della nascita della figlia Pia, riconosciuta solo 2 anni dopo la nascita. Successivamente l’attrice è stata legata anche con Alessandro Moggi, noto procuratore sportivo: anche in questo caso la liaison non ha avuto un lieto fine dato che la rottura si concretizzò appena due anni dopo. Ad oggi, non sappiamo dunque se Raffaella Fico abbia un nuovo fidanzato ma chissà che non decida di raccontarsi in una prossima intervista per svelare eventuali novità.

