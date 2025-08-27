Raffaella Fico, dalla tv al nuovo lavoro: così la showgirl ha reinventato la sua vita lontano dal piccolo schermo

Cosa fa oggi Raffaella Fico? Se siete ben attenti a quanto succede nel mondo dello spettacolo, vi sarete certamente accorti della strana assenza della celebre showgirl, che negli ultimi tempi non appare più in televisione. Sparita dai radar, insomma. A scoprire tutto sulla sua nuova vita è stato il settimanale Chi, che nella rubrica C’è chi dice… si è occupato della questione. Ebbene, oggi l’attrice e modella che per anni ha tenuto banco sul piccolo e grande schermo, è diventata un’imprenditrice.

L’ex fidanzata di Balotelli dal quale ha avuto anche una figlia di nome Pia, è oggi la titolare di un centro estetico e si occupa quindi di fornire servizi di bellezza di ogni tipo, dall’epilazione, all’abbronzatura e tanto altro. Nel 2018, anno in cui ha iniziato l’attività, aveva annunciato ai fan il cambio-vita, pubblicando un video sui social dove mostrava l’inaugurazione del negozio. Ma attenzione, Raffaella Fico non ha abbandonato del tutto la sua carriera di attrice e modella, anzi, dopo la grande fama ottenuta con il Grande Fratello ha continuato a mostrare il suo talento e la sua bellezza al pubblico.

Raffaella Fico, la carriera dopo il Grande Fratello: i fan la riconoscono nel suo centro estetico!

Raffaella Fico vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio è avvenuto al Grande Fratello, ma poi è subito corsa a condurre Il Colore dei Soldi insieme ad Enrico Papi. Non solo, l’abbiamo vista anche a Tale e Quale Show. Riguardo ai film, ha recitato in A Capodanno tutti da me, cinepanettone insieme a Massimo Ceccherini, Massimo Boldi, Paolo Conticini e Nancy Brilli. Eppure, forse, il mondo dello spettacolo non riusciva a gratificarla completamente e di conseguenza si è aperta una seconda strada con il centro estetico, dove spesso filma su TikTok le reazioni di chi se la trova davanti.