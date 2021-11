Raffaella Fico, l’enorme anello di fidanzamento di Piero Neri/ Signorini senza parole

Promessa d’amore a Raffaella Fico: Piero Neri e l’anello di fidanzamento

All’interno della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, dopo la discussione tra Gianmaria Antinolfi e le donne della casa Alfonso Signorini ha messo in mostra quanto all’interno della casa si parli di tante cose futili quando si parla di coppie tranne che della cosa più importante, l’amore. Il conduttore ha voluto far vedere, rimanendo in tema d’amore, a tutti gli spettatori da casa l’anello di fidanzamento di Raffaella Fico regalatole da Piero Neri, chiedendo anche un primissimo piano da parte delle telecamere sull’anello incastonato di diamanti regalatole dall’imprenditore come segno del suo amore.

Raffaella Fico è molto contenta della sua relazione e di come questa vada a gonfie vele e nel riconsegnare il suo anello ad Alfonso Signorini ha cercato di consolare il presentatore, rimasto affascinato dal gioiello, dicendo: “Anche il tuo anello è molto bello”. Il presentatore ha poi ironizzato con la showgirl in merito alle 100 rose rosse ricevute da Piero: “Le rose molto belle e profumate, però adesso si sono appassite, ne vorrei delle altre”, così Raffaella ha commentato: “Ti farò avere altre 100 rose rosse”. Sonia Bruganelli ha suggerito al presentatore di farsi regalare anche lui un anello.

