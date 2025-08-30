Raffaella Fico svela la verità sul centro estetico e rivela come sono i rapporti tra il suo ex compagno Mario Balotelli e la figlia Pia

Il settimanale Chi, nel suo ultimo numero in edicola, ha lanciato lo scoop secondo il quale Raffaella Fico avrebbe un nuovo lavoro. La showgirl avrebbe infatti lasciato il mondo dello spettacolo per aprire un centro estetico, del quale sarebbe oggi la titolare. Pochi giorni dopo, la stessa Fico ha però smentito questa notizia. Contattata proprio dai microfoni del settimanale Chi, Raffaella ha dichiarato che il centro estetico in questione non è di sua proprietà: “Al massimo lo frequento”, ha spiegato.

Questo, infatti, appartiene a suo fratello Francesco: “lui l’ha da anni. Io passo, mi concedo qualche trattamento, ma non ci lavoro, non l’ho aperto io”, ha precisato la showgirl, secondo la quale l’indiscrezione sarebbe partita dal fatto che spesso si trova lì per dei trattamenti e, dunque, è stata avvistata più volte.

Raffaella Fico svela come sono i rapporti tra Mario Balotelli e la figlia Pia

Nel corso della chiacchierata, Raffaella Fico ha anzi rivelato che presto tornerà sotto i riflettori con il film Due famiglie, un funerale, una commedia divertente che uscirà a novembre. Passando invece alla sfera sentimentale e amorosa, Fico ha ribadito di essere single: il suo unico grande amore è la figlia Pia, avuta da Mario Balotelli, con la quale ha un rapporto forte. “Abbiamo un rapporto splendido: figlia, sì, ma anche un po’ come fosse una sorella. Sta benissimo e cresce a vista d’occhio”, ha spiegato, definendola una ragazza impegnata che ha già ben chiari i suoi progetti per il futuro. E a proposito del rapporto di Pia col papà Mario, Fico ha chiarito che sono ottimi: “Loro si vedono, lui è presente”.