Raffaella Fico piange in ricordo di mamma Antonietta/ Signorini: “mi disse che..”

Raffaella Fico cede completamente durante la terza puntata del Grande Fratello VIP, quando parla di sua madre Antonietta, venuta a mancare improvvisamente lo scorso anno. Momento di grande commozione per la concorrente napoletana, che rivive con commozione e trasporto certi ricordi ancora molto dolorosi.

Alfonso Signorini prova a rincuorarla, svelando un tenero retroscena che la riguarda: “So con quanto amore ti accudiva. Una volta tua madre mi disse una cosa che mostrò tutto l’amore che aveva nei tuoi confronti. Pia è stata fortunata perché è cresciuta nell’amore dei suoi nonni, ma anche di suo zio che le vuole un grande bene”, le parole del conduttore.

Raffaella Fico, la morte di sua mamma Antonietta fa ancora male

Raffealla Fico prova ancora un dolore enorme per la scomparsa della madre, nonostante sia passato del tempo. Certe ferite d’altronde non guariscono mai, specialmente se riguardano un rapporto speciale come quello tra mamma e figlia. Mamma Antonietta, oltretutto, ha aiutato tantissimo Raffaella Fico nella crescita della piccola Pia, la bambina nata dalla storia d’amore tra la showgirl e il calciatore Mario Balotelli.

