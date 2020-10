Raffaella Fico “Rifatta il seno a 22 anni”/ “Col nuovo ‘lato A’ ho lavorato di più”

Si parla di chirurgia estetica negli studi di Storie Italiane, e sono molte le ospiti presenti, a cominciare da Raffaella Fico. L’ex concorrente del Grande Fratello, mamma della figlia di Mario Balotelli, si dice pro-chirurgia ma a patto che non si esageri: “Se una ragazza, una donna, non si accetta, ma anche un maschio, e vive male un difetto fisico. per quale motivo non si deve ricorrere alla chirurgia? Io ho rifatto il seno, avevo 22/23 anni, ma prima di arrivare a farlo ho fatto un percorso interno mio, comunque è sempre un intervento chirurgico. Io avevo pochissimo seno e non mi facevo sentire donna a 360°. Rifacendo il seno ho notato che ho lavorato di più. Esagerare – ha proseguito – si rischia di diventare tutte uguali, io ho rifatto solo il seno. non bisogna esasperare, il troppo storpia, non sei più te stessa”. Raffaella Fico è spesso e volentieri vittima degli haters sui social: “Mi dicono che sono di gomma, di plastica, mi aggrediscono verbalmente da un punto di vista non solo estetico ma anche personale, forse le persone che fanno questo non hanno niente da fare di meglio. Un conto sono io che sono formata come donna, un conto è quando vai ad attaccare una ragazza più giovane e più debole, rischi di creare danni psicologici alla ragazza”.

RAFFAELLA FICO: “FATTO IL SENO A 22 ANNI”, CARMEN DI PIETRO: “SULL’AEREO…”

In studio anche Carmen Di Pietro, che come Raffaella Fico è convinta che non bisogna esagerare: “Un giorno dissi che dai 50 anni in avanti mi sarei rifatta tutta dall’ombelico in giù, ma poi non l’ho fatto. DAll’ombleico in su ho modificato un po’ il naso e il seno ma non mi sono fatta i labbroni, i guancioni, i glutei, io sono pro chirurgia ma quella armoniosa, quella che non ti cambia totalmente”. La Carmen Di Pietro, dopo aver sposato il pensiero di Raffaella Fico ha ricordato anche il famoso episodio del seno esploso in aereo: “Sono andata in aereo, ho sentito boom e poi ho visto il mio seno sgonfiato, era sceso sulla pancia”. Contraria alla chirurgia estetica troppo invasiva anche Elenoire Casalegno: “Non ci siamo evoluti rispetto agli anni ’90, c’è stata un’involuzione, non mi piace questo tipo di bellezza che oggi passa, per me la bellezza è armonia invece ci sono esasperazioni, io non sono contraria alla chirurgia, ma un conto è migliorarsi, un conto è rifarsi, essere quello che non sei più, cambi i connotati, e quel tipo di bellezza a me non piace. Avete mai visto sulle passerelle un tipo di bellezza così? Mai. Queste ragazze ad un certo punto non si rendono conto di come sia la realtà”.



